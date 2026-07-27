Salida de 13 oficiales de Justicia Penal Militar obedeció a necesidades del servicio, según Ejército

El Ejército Nacional aseguró que la solicitud para terminar las comisiones temporales de 13 oficiales que prestaban servicio en la Justicia Penal Militar y Policial respondió a necesidades institucionales y no a decisiones “arbitrarias, discrecionales o caprichosas”.

La aclaración se produjo tras las denuncias conocidas sobre el retiro de los uniformados y la divulgación de un documento firmado por el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional.

En el oficio, fechado el 20 de mayo de 2026 y dirigido a la directora de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, se solicita terminar las comisiones del personal de oficiales superiores que se desempeñaba en esa jurisdicción, con el propósito de que retornara al Ejército Nacional.

Decisión de salida de oficiales se manejó bajo el marco de procedimientos de talento humano

El documento incluye a 13 oficiales pertenecientes a la Justicia Penal Militar y señala que la decisión se adoptó en el marco de los procesos de administración del talento humano y de los requerimientos prioritarios de la Fuerza.

Según el texto, la reincorporación de los oficiales busca fortalecer las capacidades institucionales, atender necesidades operacionales y administrativas, así como garantizar la disponibilidad de personal para el cumplimiento de las misiones del Ejército.

El oficio sostiene además que los uniformados debían retornar a funciones propias de la institución, particularmente a cargos y actividades relacionadas con el componente administrativo, en los que su experiencia y trayectoria resultaban necesarias.

Salida de oficiales no afecta el funcionamiento de la Justicia Penal Militar y Policial

Frente a las dudas sobre el impacto que la medida podría tener en los expedientes y procesos que estaban bajo responsabilidad de los oficiales, el Ejército afirmó que la decisión no afecta el funcionamiento interno de la Justicia Penal Militar y Policial.

La institución sostuvo que se trata de un “movimiento administrativo relacionado con la gestión del personal” y reiteró que la terminación de las comisiones responde a necesidades del servicio.

La salida de los 13 oficiales generó cuestionamientos por la experiencia acumulada de los uniformados y por la continuidad de los procesos en los que participaban. No obstante, el Ejército insistió en que la medida forma parte de sus facultades para reorganizar el talento humano y cubrir requerimientos institucionales prioritarios.

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