Sale del Ejército el general Olveiro Pérez Maecha: MinDefensa firmó decreto

PRIMICIA

Caracol Radio confirmó en primicia que quedó en firme la salida del servicio activo del mayor general Olveiro Pérez Mahecha del Ejército Nacional.

El retiro quedó establecido en el Decreto 0619 de 2026, firmado el 17 de junio por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. En el documento se ordena retirar del servicio activo al oficial general, en forma temporal, con pase a la reserva, bajo la causal de “por solicitud propia”.

Según el decreto conocido por Caracol Radio, la decisión se tomó en atención a la solicitud del comandante del Ejército Nacional, contenida en la exposición de motivos del 16 de enero de 2026.

El documento también señala que Pérez Mahecha cuenta con un tiempo de servicio superior a 38 años y que continuará dado de alta en la respectiva pagaduría por el término de tres meses.

El general Pérez Mahecha había sido denunciado en su momento por presuntamente usar soldados como empleados domésticos. El decreto de retiro rige a partir de la fecha de su expedición.

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