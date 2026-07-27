Ejército advierte posible desproporción salarial tras aumento a soldados profesionales

El Ejército Nacional pidió revisar la escala salarial del personal militar al advertir que el incremento otorgado a los soldados profesionales habría generado una posible desproporción frente a los ingresos de suboficiales y oficiales.

La solicitud quedó consignada en el informe de empalme preparado por la institución, en el que se plantea adelantar una evaluación técnica de la nivelación salarial dentro de la Fuerza.

“El incremento aplicado al personal de Soldados Profesionales ha generado un impacto en la estructura remunerativa de la Fuerza, evidenciándose una posible desproporción frente a los grados de Suboficiales y Oficiales”, señala el documento.

Según el Ejército, esta situación podría afectar las diferencias salariales que deben existir entre los distintos grados militares, teniendo en cuenta las responsabilidades y funciones asignadas dentro de la estructura de mando.

“Lo anterior podría afectar la diferenciación salarial que debe existir conforme a los principios de jerarquía, responsabilidad, mando, antigüedad y funciones propias de cada grado”, advierte el informe de empalme.

La institución considera necesario evaluar la escala salarial vigente para garantizar que la remuneración conserve criterios de coherencia, equidad interna y proporcionalidad entre soldados profesionales, suboficiales y oficiales.

El documento no propone desmontar ni reducir el incremento concedido a los soldados profesionales. La solicitud se concentra en revisar la remuneración del resto del personal militar para determinar si deben realizarse ajustes que mantengan las diferencias entre los grados.

“Resulta necesario evaluar la escala salarial vigente, con el fin de garantizar coherencia, equidad interna y proporcionalidad en la asignación de la remuneración del personal”, agrega el Ejército.