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28 jul 2026 Actualizado 02:28

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Orden Público

Cuatro policías siguen desaparecidos en Cerro Santana, Cauca, mientras realizaban operaciones

Los policías perdieron contacto cuando adelantaban la búsqueda de un dron institucional utilizado para monitorear la presencia de varias camionetas en esa zona. Las labores para establecer su ubicación se intensificaron durante las últimas horas.

Cuatro policías siguen desaparecidos en Cerro Santana, Cauca, mientras realizaban operaciones

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Cuatro uniformados de la Policía Nacional, entre ellos un mayor y tres patrulleros, permanecen desaparecidos en el sector del cerro Santana, zona rural del municipio de El Tambo, Cauca.

De acuerdo con información conocida por fuentes del Ministerio de Defensa, los policías perdieron contacto cuando adelantaban la búsqueda de un dron institucional utilizado para monitorear la presencia de varias camionetas en esa zona.

Labores para establecer ubicación de policías se intensificaron durante las últimas horas

Unidades de la Fuerza Pública desarrollan operaciones por tierra y aire, mientras aumenta la preocupación por la seguridad de los uniformados debido a la compleja situación de orden público en el área.

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