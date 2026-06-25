General (r) Murillo dice que ELN también habría pedido salidas de oficiales y denuncia seguimientos

El general retirado Óscar Leonel Murillo Díaz, excomandante de la Séptima División del Ejército, aseguró en Caracol Radio que no solo el Clan del Golfo habría buscado incidir en la salida de oficiales de la Fuerza Pública, sino también el ELN, en medio de la política de paz total del Gobierno.

Murillo recordó una entrevista de Caracol Radio a Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, integrante del Comando Central del ELN, en la que se le preguntó si esa guerrilla había pedido su salida del Ejército. Según el oficial retirado, esa declaración le dio argumentos para pedirle al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, los documentos que supuestamente el ELN habría entregado en la mesa de paz de La Habana.

El general retirado dijo que en esos documentos lo acusaban de ser “un narcotraficante del 2018 a la fecha en el occidente del país”. Sin embargo, al ser preguntado si actualmente está judicializado o investigado por alguna actividad ilegal, respondió: “No”.

Murillo aseguró que, en su caso, tiene evidencias de que grupos armados ilegales sugirieron qué oficiales debían continuar y cuáles no, por considerar que eran un obstáculo para sus actividades criminales.

“Tengo todas las evidencias de que eso fue real y de que emplearon a la Dirección Nacional de Inteligencia para ese tipo de seguimientos”, afirmó.

El excomandante de la Séptima División también señaló que algunos oficiales retirados habrían participado en lo que calificó como “la purga de muchos oficiales” dentro del Ejército. En ese contexto mencionó al coronel retirado Juan Carlos Basso Giraldo, de quien dijo que se presentaba como asesor principal del entonces ministro de Defensa.

Murillo aseguró que hizo parte de comités de ascenso al grado de coronel y que allí pudo comprobar situaciones irregulares. Según dijo, llegaban documentos al comandante en los que se advertía que determinados oficiales no podían ascender, pese a tener estudios favorables.

“Le llegaban al comandante en su momento un papelito, donde decían que de acuerdo a tal actividad, esta persona no podría ascender, teniendo todo un estudio para que ese oficial ascendiera al siguiente grado”, sostuvo.

El general retirado afirmó que la política de paz total terminó afectando a la Fuerza Pública y que los oficiales que dieron resultados operacionales fueron convertidos en objetivo.

“Quienes hicimos la tarea fuimos un objetivo para no dejarnos cumplir con nuestro desempeño profesional”, dijo Murillo.

Sobre su salida, el oficial retirado relató que venía de una situación compleja porque, según dijo, tuvo que defenderse de señalamientos del ELN y denunciar por injuria y calumnia. También recordó que fue portada de la revista Insurrección, del Comando Central del ELN.

“O sea, yo sabía por dónde iba el agua al molino”, afirmó.

Murillo aseguró que antes de su retiro, durante una reunión en Briceño, Antioquia, el comandante general le advirtió: “Óscar, lo van a dar de baja, hable con el ministro”.

Según el general retirado, posteriormente habló con el entonces ministro Iván Velásquez para explicarle lo que venía haciendo en la Séptima División, pero la respuesta fue: “Donde manda capitán, no manda marinero”.

El oficial retirado también relató que el 28 de octubre de 2024 fueron reunidos 11 brigadieres generales en el despacho del comandante del Ejército. Dijo que previamente habían pasado por estudios, pruebas físicas, poligrafías, revisiones de investigaciones y verificaciones ante la JEP.

Según Murillo, pese a esos procesos, el comandante del Ejército sacó una hoja y les informó quiénes continuarían en la línea de mando.

“El comandante solamente saca una hoja de blog y dice: el Gobierno Nacional va a trabajar con los siguientes”, contó Murillo.

El general retirado cuestionó esa decisión y preguntó dónde quedaba el nivel de selección de un comandante de fuerza frente a oficiales que, según él, habían entregado su carrera al país.

Murillo también denunció presuntos seguimientos por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia. Aseguró que una persona de “altísimo nivel” de esa entidad se reunió el 30 de septiembre con el ministro de Defensa y con el coronel retirado Juan Carlos Basso, en el despacho del ministro, para revisar “qué generales ascendían y cuáles no ascendían”.

“Es perverso que la inteligencia del Estado se preste para ese tipo de actividades”, afirmó.

El general retirado también dijo que pidió medidas de seguridad porque se consideraba objetivo militar del ELN, pero que le fueron negadas. Según su relato, un oficial de contrainteligencia estuvo en su apartamento y le dijo que había recibido una orden para hacerle seguimiento.

“Mi general, si hablamos de contrainteligencia, a usted, al más alto nivel, me dieron la orden de seguirlo”, aseguró Murillo.

El oficial retirado dijo que esos seguimientos buscaban encontrar algún procedimiento irregular que sirviera como soporte para sacarlo de la institución.

“Están buscando a ver si hay algún mal procedimiento para tener el soporte para sacarme. No, no, no, así no son las cosas”, señaló.

Murillo sostuvo que no tiene investigaciones judiciales en su contra y aseguró que, con las evidencias que dice tener, considera que durante este Gobierno se politizó la Fuerza Pública.

“Yo creo que sí se politiza la Fuerza Pública”, afirmó el general retirado, quien agregó que el nuevo Gobierno tendrá mucho que revisar porque, según dijo, “quien defiende la democracia es la Fuerza Pública”.