Víctor Guerra de la Espriella se entregó en Sincelejo tras orden judicial por homicidio y secuestro

Víctor Correa de la Espriella se entregó en Sincelejo tras orden judicial por homicidio y secuestro

Víctor Guerra de la Espriella se presentó voluntariamente el 17 de julio de 2026 en las instalaciones de la Seccional de Investigación Criminal, SIJIN, en Sincelejo, Sucre, e informó que tenía una orden de captura vigente en su contra.

Tras verificar el requerimiento, las autoridades hicieron efectiva la orden expedida por la Fiscalía 77 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Derechos Humanos de Bogotá.

Guerra de la Espriella es requerido por los delitos de homicidio agravado en concurso con secuestro, en las modalidades tentada y consumada, por hechos ocurridos el 10 de junio de 1997 en Sincelejo.

Después de quedar a disposición de la autoridad competente, fue recluido en el centro penitenciario La Vega, en la capital de Sucre, mientras continúa el proceso judicial.