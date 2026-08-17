Capturado alias “Chepa”, presunto cabecilla del frente Oliver Sinesterra

En las últimas horas fueron capturados cinco integrantes del frente Oliver Sinisterra, entre ellos alias “Chepa”, señalado por las autoridades como el presunto cabecilla de la estructura criminal, responsable de obtener y trasladar armamento y explosivos para dicha organización.

Según información del Ministerio de Defensa, la captura se dio en zona rural de Tumaco, Nariño, en un trabajo conjunto entre Policía, Ejercito Nacional y la Armada colombiana.

Según la información también fueron incautadas 20 barras de pentolita, dos pistolas, munición, granadas de fragmentación y material de intendencia

El coronel Billy Lizarazo, comandante de la Policía de Nariño, señaló que esta captura “representa afectación directa a su capacidad armada y logística, evitando que estos elementos sean utilizados para fortalecer acciones criminales contra la población de Tumaco”