Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 ago 2026 Actualizado 18:56

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Capturado alias “Chepa”, presunto cabecilla del frente Oliver Sinesterra

La captura se dio en zona rural de Tumaco junto a otros cuatro integrantes del grupo narcoterrorista

Añadir Caracol Radio en Google

En las últimas horas fueron capturados cinco integrantes del frente Oliver Sinisterra, entre ellos alias “Chepa”, señalado por las autoridades como el presunto cabecilla de la estructura criminal, responsable de obtener y trasladar armamento y explosivos para dicha organización.

Según información del Ministerio de Defensa, la captura se dio en zona rural de Tumaco, Nariño, en un trabajo conjunto entre Policía, Ejercito Nacional y la Armada colombiana.

Según la información también fueron incautadas 20 barras de pentolita, dos pistolas, munición, granadas de fragmentación y material de intendencia

El coronel Billy Lizarazo, comandante de la Policía de Nariño, señaló que esta captura “representa afectación directa a su capacidad armada y logística, evitando que estos elementos sean utilizados para fortalecer acciones criminales contra la población de Tumaco”

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir