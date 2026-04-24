MinDefensa ordena el retiro de 17 coroneles del Ejército: este es el listado

Ejército de Colombia / Colprensa / Álvaro Tavera (Colprensa)

Caracol Radio conoció dos resoluciones expedidas por el Ministerio de Defensa mediante las cuales se ordena el retiro del servicio activo de 17 oficiales superiores del Ejército Nacional, bajo la figura de “llamamiento a calificar servicios”.

Se trata de las resoluciones 004282 y 004283 del 23 de abril de 2026, firmadas por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, luego de concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares.

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Resolución 004282

En la resolución 004282 fueron retirados nueve oficiales, entre ellos cinco coroneles:

Cely Torres Héctor Libardo

Preciado Sierra Donny Edgardo

Moreno Gómez Óscar David

Martínez Garzón Fever Amaury

Domínguez Giraldo Guillermo Alberto.

También aparecen los tenientes coroneles:

Murcia Villamil Edward Iván

Bautista Moreno Anderson Antonio

Guio Jaimes Angélica María

Rojas Guerrero Yecid Gerardo.

Resolución 004283

Por su parte, la Resolución 004283 incluye el retiro de ocho tenientes coroneles:

Gamboa Velasco Rafael Mauricio

Cárdenas Muñoz Jhon Alexander

Salazar Ramírez Juan Camilo

Osorio Cifuentes Adrian

Castro Galvis Gloria Yurley

Tirado Gutiérrez Jair Fernando

Culchac Leyton Bernardo Andrés

Perdomo Avilés Bertha Constanza

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Según los documentos, los oficiales continuarán dados de alta en la respectiva pagaduría por tres meses, conforme al artículo 164 del Decreto 1211 de 1990.

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