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05 may 2026 Actualizado 23:35

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Orden Público

Militares en retiro cuestionan la salida de 49 oficiales de las FFMM en 3 meses

Agregan su preocupación a que criterios de la DNI influyan en las decisiones en época electoral.

Militares en retiro cuestionan la salida de 49 oficiales de las FFMM en 3 meses.(Foto: cortesía)

Militares en retiro cuestionan la salida de 49 oficiales de las FFMM en 3 meses. (Foto: cortesía)

Militares en retiro cuestionan la salida de 49 oficiales de las FFMM en 3 meses.(Foto: cortesía)

Sara Carolina Rojas Bueno

Según la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, existen diversas razones por las cuales un oficial puede dejar el servicio activo. Entre ellas se encuentran los procesos de evaluación para ascenso o la selección para cursos obligatorios dentro de la carrera militar. Cuando un uniformado no es considerado en estos procesos, debe retirarse una vez cumple con los requisitos establecidos.

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Asimismo, la organización expresó su preocupación frente a la posibilidad de que estos procesos evaluativos se estén teniendo en cuenta conceptos de la Dirección Nacional de Inteligencia. Si se llegara a confirmar la práctica, se trataría de un hecho “gravísimo”, ya que podría afectar la confianza y credibilidad en las instituciones.

En cuanto a las elecciones presidenciales, aseguraron que, las Fuerzas Militares deben tener en cuenta la activación del “plan democracia”, para buscar garantizar la seguridad y el libre ejercicio del voto en todo el territorio nacional.

“En este escenario, es importante de contar con el mayor número de efectivos disponibles para atender las necesidades operativas”.

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Finalmente, ACORE hace un llamado a mantener la transparencia en los procesos internos y a fortalecer la confianza institucional, en un momento en el que el país requiere estabilidad y garantías para el desarrollo del proceso electoral.

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