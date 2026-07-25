Universidad de Belice lanzó becas para certificar segunda lengua: conozca cómo aplicar

En la actualidad, el idioma inglés es fundamental para acceder a oportunidades académicas y laborales, especialmente, si se pretende que sean en el exterior.

Con la posibilidad de mejorar esta situación, se abrió una nueva convocatoria que le da la oportunidad a los colombianos de estudiar inglés con una beca que cubre el costo total de la matrícula.

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La Universidad de Belice junto al Gobierno del mismo país lanzaron el Programa de Becas del Certificado de Inglés como Segunda Lengua (CESL).

¿Cuánto dura el programa y qué número de cupos hay?

En esta oportunidad, la convocatoria tiene 10 cupos disponibles para realizar un programa intensivo de 10 meses en el Centro Regional de Idiomas, que se ubica en Belmopán, y se llevará a cabo entre enero y octubre de 2027.

Los programas están dirigidos a candidatos de siete países, entre ellos Colombia, y tiene como objetivo fortalecer las competencias en inglés mediante la formación presencial.

Pese a que la beca financia el 100 % de la matrícula, los estudiantes tendrán que asumir otros gastos como el proceso de aplicación, estadía y alimentación en el país.

Requisitos para aplicar a las becas

En esta oportunidad, a diferencia de otras convocatorias internacionales, se exige cumplir con ciertas condiciones académicas específicas. Los estudiantes interesados deben tener entre 18 y 65 años y certificar estudios de bachillerato o educación superior.

Las personas que ya tengan un título técnico, tecnólogo o universitario tendrán que demostrar un promedio mínimo de 3,7 sobre 5,0. Para los bachilleres, en su caso, deberán presentar un puntaje igual o superior a 300 en las pruebas Saber 11 del ICFES.

Por otra parte, además de esto, los estudiantes tendrán que obtener, en primera medida, la admisión de la Universidad de Belice.

Documentos requeridos

Los interesados deberán cargar los siguientes documentos en el portal del Icetex:

Carta de preadmisión.

Pasaporte.

Los certificados de estudios cursados previamente según sea el caso (bachiller, técnico, tecnólogo o profesional).

Títulos académicos.

Certificado de residencia.

La entidad señala que la documentación deberá cumplir con los requisitos y en caso de no cumplirlos en su totalidad, no serán aceptados ni considerados.

¿Cuál es la fecha límite para participar?

Los estudiantes interesados podrán presentar su solicitud hasta el 14 de agosto de 2026 a las 5:00 P.M. Luego de esta fecha, el sistema cerrara y no aceptará más postulaciones.

De igual manera, es importante resaltar, que pese a estar cubierta la matrícula de la beca, cada aspirante tendrá que asumir los costos de las traducciones oficiales, apostillas, trámites migratorios, transporte aéreo y demás durante su estancia en el programa.

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