Nueva convocatoria del SENA para programas técnicos y tecnólogos virtuales: conozca cómo inscribirse

Nueva convocatoria del SENA para programas técnicos y tecnólogos virtuales | Getty Images/ SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) le sigue apostando a la educación y dio a conocer una nueva convocatoria para todos los interesados en programas técnicos y tecnólogos.

La entidad de educación informó que hay más de 27 mil cupos para aplicar a más de 40 planes de estudio en distintos enfoques.

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Los estudiantes interesados tienen 40 programas disponibles en distintas áreas de estudio como tecnologías de la información, industrias creativas, logística, gestión empresarial, finanzas, comercio, confección y transformación digital, entre otras.

Las inscripciones se abrieron el martes 21 de julio y finalizarán el viernes 24 del mismo mes. Con esta convocatoria, el SENA busca “fortalecer las competencias de los ciudadanos y responder a las necesidades del mercado laboral”.

Programas disponibles en la última convocatoria del SENA

Para esta ocasión, el SENA tiene 17 ofertas en nivel tecnológico y 29 programas a nivel técnico para todos los interesados. Conozca a continuación los programas disponibles:

Planes de estudio técnicos

Programación de Software.

Asesoría Comercial.

Atención Integral al Cliente.

Compras y Abastecimiento.

Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras.

Control de Calidad en Confección Industrial. Elaboración de Prendas de Vestir sobre Medidas.

Operaciones de Comercio Exterior.

Patronaje Industrial de Prendas de Vestir.

Preselección de Talento Humano mediado por herramientas TIC.

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Planes de estudio tecnólogos

Análisis y Desarrollo de Software.

Animación 3D.

Animación Digital.

Coordinación de Procesos Logísticos.

Desarrollo de Productos Electrónicos.

Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos.

Desarrollo Multimedia y Web.

Desarrollo Publicitario.

Gestión Contable y de Información Financiera.

Gestión de Redes de Datos.

Gestión Integral del Transporte.

Implementación y Gestión de Bases de Datos.

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¿Cómo inscribirse en los programas del SENA?

Siga estos pases para inscribirse en uno de los programas de la convocatoria del SENA.

Ingrese a la página web del SENA (betowa.edu.co) Busque la opción ‘Virtual’ y de clic en el botón. En el costado izquierdo podrá seleccionar el programa que desea, técnico o tecnólogo en el filtro de Nivel de formación, según sea su interés. Seleccione el plan de estudio que le interesa y lea toda la información del curso. Si desea inscribirse, presione el botón ‘Iniciar sesión’. Ingrese con su usuario y contraseña para completar la inscripción. En caso de no tener una cuenta activa, deberá registrarse.

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