Calendario académico 2026 colegios oficiales y públicos Bogotá: ¿Cuándo son las próximas vacaciones?

La Secretaría de Educación del Distrito (SED), mediante la resolución 2433 de 2025, establece el cronograma oficial de los colegios públicos de Bogotá para el año 2026.

La resolución anterior dictamina cómo se llevará a cabo el periodo académico en cuanto a fechas y organización de las actividades establecidas por el distrito.

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¿Cuál es el siguiente periodo de receso según la Secretaría de Educación del Distrito?

Luego del receso académico que se realizó por motivo de las vacaciones de mitad de año, que tuvo por fechas entre el 22 de junio y el 6 de julio. Los estudiantes de los colegios públicos de Bogotá, bajo la resolución 2433 de 2025, tendrán el periodo de receso que se acostumbra a realizar en el mes de octubre; este año se realizará entre las fechas del 5 al 12 de octubre de 2026.

Este periodo de receso académico hace parte de las 12 semanas estipuladas como norma por la SED, de las cuales cinco semanas ya transcurrieron de lo que va del calendario académico.

Siendo estas las estipuladas por la norma

Del 13 al 25 de enero de 2026. (Dos semanas)

Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026. (Una semana)

Del 22 de junio al 6 de julio de 2026. (Dos semanas)

Del 5 al 12 de octubre de 2026. (Una semana)

Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027. (Seis semanas)

Conozca las fechas a tener en cuenta para recesos académicos para lo que queda de año. Foto Getty Images / pidjoe Ampliar Conozca las fechas a tener en cuenta para recesos académicos para lo que queda de año. Foto Getty Images / pidjoe Cerrar

¿Qué otras fechas entran en lo planteado por la resolución 2433 de 2025?

Otras fechas que entran en el cronograma planteado por la Secretaría de Educación del Distrito se resumen en periodos donde el personal docente, junto con los directivos, establece a lo largo del año 2026 cinco semanas destinadas a la planeación, evaluación, actualización pedagógica y ajustes en el marco del desarrollo institucional.

Complementario a lo anterior se fijan las respectivas fechas de vacaciones de los docentes y directivos.

A continuación las fechas

Semanas de desarrollo institucional

1ª semana: Del 13 al 18 de enero de 2026.

Del 13 al 18 de enero de 2026. 2ª semana: Del 19 al 25 de enero de 2026.

Del 19 al 25 de enero de 2026. 3ª semana: Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026.

Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026. 4ª semana: Del 5 al 11 de octubre de 2026.

Del 5 al 11 de octubre de 2026. 5ª semana: Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2026.

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Vacaciones de docentes y directivos

Del 22 de junio al 5 de julio de 2026.

Del 7 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027.

La información anterior aplica para todas las instituciones de educación preescolar, básica y media del sector oficial de Bogotá.

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