Senior living: el modelo de vivienda que busca mejorar la calidad de vida de adultos mayores
Este estilo de vida, que ha ganado terreno en Colombia, está enfocado para personas mayores de 60 años y busca promover la independencia el bienestar integral como una alternativa para aquellos que quieren mantenerse activos durante la vejez.
El senior living (vida para mayores) es un modelo residencial que fue diseñado para adultos mayores de 60 años que gozan de buena salud y son independientes. Este forma de vida es totalmente diferente a la de los asilos.
Los asilos tradicionales se centran en la dependencia y el cuidado médico intensivo de las personas. Por su parte, el senior living está diseñado para personas que se valen por sí misma y funciona como una comunidad, donde los residentes eligen este modelo de vida para evitar la soledad, reducir el mantenimiento del hogar y disfrutar de esta etapa en compañía de personas de su misma edad.
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Ante el aumento en la expectativa de vida y los cambios en los estilos de vida, el senior living ha ganado popularidad en Colombia como una alternativa para los adultos mayores en su vejez.
Casa Nua, empresa dedicada a este modelo de vida, anunció que planea expandir la atención con nuevas sedes en Bogotá, Medellín y Chía. De acuerdo con la compañía, pretenden responder a la alta demanda de personas enfocadas en la vida larga y la construcción de una comunidad.
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La oferta que se brinda para los adultos mayores en Colombia interesados en este estilo de vida incluyen actividades físicas, culturales y recreativas, además de programas de alimentación y zonas comunes creadas para la interacción entre residentes.
El principal objetivo es crear un estilo de vida que mantengan a las personas mayores activas y con la posibilidad de aumentar y fortalecer sus relaciones sociales.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...