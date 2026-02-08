Los mejores cursos de INGLÉS para estudiar en 2026 si quiere aprender rápido: IA analizó

El idioma inglés es uno de los más hablados en el mundo. Actualmente, las lenguas son una necesidad primordial para los estudiantes, ya que no son solo una inversión, sino que también enriquece las relaciones interpersonales y crean posibilidades para encontrar un buen trabajo.

Puede leer: British Council ofrece 10.000 cupos para aprender inglés GRATIS este 2026: paso a paso, links y más

Aunque suele ser costoso acceder a cursos o talleres que enseñen un segundo idioma, también existen alternativas en las que puede aprender sin necesidad de gastar dinero o a precios más asequibles.

Los mejores cursos de INGLÉS para estudiar en 2026

De acuerdo con ChatGPT, estos son algunos cursos online de inglés a los que puede acceder si quiere aprender rápido:

ABA English

Academia de inglés online con metodología basada en vídeos y aprendizaje natural. Ideal para principiantes y niveles intermedios que quieren aprender con ejemplos reales y práctica cotidiana.

Le puede interesar: Aprender inglés con canciones, ¿es posible?

Qué ofrece:

Clases en vivo con profesores.

Material audiovisual tipo *cortos cinematográficos*.

Certificación por niveles A1–C1.

EF English Live / EF Education First

Es una plataforma internacional de idiomas con clases en vivo online, parte de una red global de enseñanza de inglés. Ideal para quienes buscan interacción constante y práctica estructurada con hablantes nativos.

¿Qué ofrece?

Clases grupales y privadas 24/7.

Profesores nativos.

Sistema interactivo con materiales multimedia.

Duolingo

Es una app gratuita/online con aprendizaje tipo juego. Ideal principiantes que quieren empezar desde cero o reforzar vocabulario y gramática básica.

¿Qué ofrece?

Lecciones cortas diarias.

Repetición y reconocimiento de logros.

Busuu & Babbel

Aplicaciones de aprendizaje con lecciones estructuradas y enfoque práctico. Ideal para estudiantes que quieren practicar desde casa con un enfoque en el uso diario del inglés.

¿Qué ofrecen?

Vocabulario útil para viajes, trabajo y conversación.

Reconocimiento de pronunciación y ejercicios interactivos.

Ringteacher

Es una academia online con profesores nativos por videollamada o llamada. Ideal personas que quieren “mejorar la fluidez hablando” y enfocarse en metas específicas.

¿Qué ofrece?

Clases personalizadas según tus necesidades.

Preparación para exámenes como TOEFL, IELTS y Cambridge.

Cursos presenciales

British Council Bogotá

Es es una institución británica con cursos de inglés reconocidos globalmente. Ideal para quienes quieren un curso formal con certificación internacional.

¿Qué ofrece?

Cursos para todos los niveles (A1–C2) presenciales.

Preparación oficial para exámenes como IELTS.

Profesores altamente calificados y metodología sólida.

Centro Colombo Americano

Una institución bien establecida en Colombia con tradición en inglés. Ideal para estudiantes que quieren curso estructurado con certificación.

Le recomendamos: Nuevas vacantes de empleo en Canadá para colombianos: no necesita inglés avanzado para aplicar

¿Qué ofrece?

Cursos presenciales con mucho material y práctica.

Preparación para exámenes oficiales.

Ambientes interactivas y dinámicos para aprender inglés real.

Cursos gratuitos de inglés con certificación:

Programas como ‘Yes, Bogotá’ y similares de alcaldías y entidades públicas han ofrecido cursos gratuitos con certificación y talleres de conversación.

Por último, la inteligencia artificial arrojó algunos consejos para aprender más rápido en este 2026.

Play/Pause Bogotá Compartir Directo Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Consejos para aprender más rápido en 2026