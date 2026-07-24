Inscripciones SENA 2026 virtual con 8.000 cupos disponibles: Pasos y link de Betowa para acceder

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) acompaña a los colombianos en la función de brindarles formación profesional a trabajadores, jóvenes y adultos en industrias como el comercio, el campo, la minería y la ganadería.

Con el fin de proporcionar instrucción técnica y formación complementaria, se busca constantemente la manera de incursionar en nuevos sectores que generen demanda, para suplir a empresas con profesionales totalmente capacitados y así continuar con el desarrollo de la educación superior del país.

Esta nueva apertura para estudiar en modalidad virtual presenta programas de formación y cursos orientados que están alineados con las necesidades que se encuentran actualmente en el mercado laboral.

¿Qué presenta esta tercera convocatoria del SENA?

La convocatoria incluye formación en áreas de alta demanda como análisis y desarrollo de software, programación de software, gestión contable y coordinación de procesos logísticos. De igual modo, se ofrecerán programas relacionados con diseño, publicidad, desarrollo web, agro y gestión comercial, entre otros.

El director de la Regional Distrito Capital del SENA, Gerardo Arturo Medina, expresó que con esta nueva convocatoria seguirán ampliando el acceso a una formación gratuita, pertinente y de calidad. Esto, gracias a la modalidad virtual, permite que más personas estudien en cualquier parte y así progresen en su formación académica profesional mediante los tiempos y responsabilidades que presente cada una.

Aplique a la convocatoria virtual para estudiar con el SENA - Bogotá. - Foto Getty Images / seb_ra Ampliar Aplique a la convocatoria virtual para estudiar con el SENA - Bogotá. - Foto Getty Images / seb_ra Cerrar

¿Cómo inscribirse a la tercera convocatoria virtual del SENA?

Usted podrá inscribirse mediante la página web betowa.sena.edu.co que estará habilitada para que puedan consultar su oferta académica y realicen todo el proceso.

¿Por qué la inscripción se realiza por Betowa y no por Sofía Plus?

Desde agosto de 2025, la página web Betowa funciona como la única y nueva plataforma oficial del SENA para inscripciones en programas de formación técnica, tecnológica y complementaria. Mientras que la página tradicional Sofia Plus continúa funcionando solo para procesos administrativos internos como certificaciones y documentaciones.

Lea también: Nueva convocatoria del SENA para programas técnicos y tecnólogos virtuales: conozca cómo inscribirse

Le comentamos cómo es el paso a paso para que pueda realizar la inscripción

Ingresar al portal web del SENA betowa.sena.edu.co. Seleccione la opción Carreras virtuales. Consultar las ofertas disponibles y elegir el programa de su interés. Completar el proceso de inscripción.

Los programas encontrados son completamente gratuitos y están dirigidos a toda la población colombiana, incluyendo a extranjeros con permiso de estudio vigente.

Tenga en cuenta las siguientes fechas

Del 21 de julio de 2026 hasta el 24 de julio de 2026: Inscripciones para programas de alta demanda.

Inscripciones para programas de alta demanda. Del 25 y 26 de julio de 2026: Inscripciones para programas de baja demanda.

Inscripciones para programas de baja demanda. 28 y 29 de julio de 2026: Pruebas web.

Pruebas web. 30 y 31 de julio de 2026: Reprogramación de pruebas y atención de quejas y reclamos.

Reprogramación de pruebas y atención de quejas y reclamos. 10 de agosto de 2026: Publicación de resultados de pruebas web.

Publicación de resultados de pruebas web. Del 9 de septiembre de 2026 hasta el 18 de septiembre de 2026: Proceso de matriculación, entrega y validación de documentación.

Proceso de matriculación, entrega y validación de documentación. 21 de septiembre de 2026: Inicio de los programas en modalidad virtual.

El SENA aclara que únicamente se atenderán las quejas y reclamos los días 30 y 31 de julio de 2026 hasta las 17:00 p. m., de los aspirantes que están participando en la convocatoria. Por lo cual no habrá lugar para otro tipo de solicitudes de otras personas que no hagan parte de la convocatoria.

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