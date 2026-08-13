Colombo Americano ofrece diplomados bilingües en IA, ventas y negociación: así puede inscribirse

El Centro Colombo Americano abrió inscripciones para diplomados bilingües enfocados en inteligencia artificial, ventas y negociación internacional. Foto: Centro Colombo Americano.

En la actualidad, un profesional bilingüe o con dominio del inglés es uno de los perfiles más solicitados por las empresas en un mercado laboral cada vez más globalizado.

Asimismo, la apropiación del idioma se complementa con habilidades específicas en áreas como inteligencia artificial, ventas y negocios internacionales.

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Ante este escenario, el Centro Colombo Americano de Bogotá presentó una nueva oferta con tres diplomados bilingües que combina el idioma inglés con conocimientos aplicados al mundo empresarial actual.

El primero de ellos es Applied Al for Business Productivity y el programa está orientado a comprender y aplicar herramientas de inteligencia artificial en procesos empresariales, marketing, ventas, servicios al cliente, finanzas y toma de decisiones.

La segunda propuesta es Corporate Skills for Sales and Services in English y está enfocada en fortalecer habilidades de comunicación, persuasión, experiencia del cliente, liderazgo e influencia estratégica en contextos corporativos.

Por último, el diplomado English for International Negotiation, que busca preparar a los participantes para que puedan desenvolverse en escenarios de negociación global mediante el fortalecimiento de competencias corporativas y culturales enfocadas en liderazgo, comunicación empresarial, gestión de proyectos, comercio internacional y negociación intercultural.

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¿Cuál es la duración de los diplomados?

Cada uno de los tres diplomados tiene una duración de 80 horas, se realizarán de forma virtual y se impartirán completamente en ingles. Es por esto que uno de los requisitos es tener un nivel de inglés B1 o superior.

¿Cuándo comienzan los diplomados?

Las clases darán inicio el 8 de septiembre de 2026 y se realizarán los días martes y jueves desde las 6:10 P.M. hasta las 8:50 P.M. Cada diplomado tiene un número limitado de cupos.

Vale la pena resaltar que los estudiantes que culminen los programas obtendrán doble certificación del Centro Colombo Americano y EADA Business School, institución de España especializada en formación empresarial.

Con esta alianza, los diplomados buscan unificar el fortalecimiento del inglés con conocimientos aplicados en áreas que tengan relación directa con las necesidades actuales de las empresas.

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¿Cómo inscribirse?

Todas las personas interesadas pueden consultar los contenidos de cada programa, conocer los requisitos y realizar el proceso de inscripción por medio de la página web oficial de diplomados del Centro Colombo Americano o en el siguiente link.

De igual manera, las inscripciones para la convocatoria de diplomados estará abierta hasta el 1 de septiembre.

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