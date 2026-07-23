Hallan fósil más antiguo de serpiente en Brasil: descubrimiento cambiaría su historia evolutiva

Un equipo de científicos descubrió un fósil de una serpiente en Brasil, el cual sería el más antiguo hasta el momento y cambiaría su historia evolutiva.

Los restos de reptil se encuentran muy bien conservados y fueron descubiertos en la región de Presidente Prudente, São Paulo.

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El descubrimiento fue realizado por un grupo de científicos, quienes encontraron el fósil muy bien preservado que mantenía el cráneo y gran parte de su cuerpo articulado en tres dimensiones.

Gracias a su nivel de conservación, los expertos pudieron confirmar que era una serpiente de entre 85 y 75 millones de años y les permitió reconstruir con detalle del cerebro del animal, descubriendo características que no habían sido halladas en las primeras serpientes.

¿Qué puede cambiar de la historia evolutiva de la serpiente con el descubrimiento?

El nuevo protagonista es Tametara mirim, especie hallada en depósitos del Crétacico Superior del sureste de Brasil, con una antigüedad estimada entre 85 y 75 millones de años, lo que la convierte en fósil más antiguo del inicio evolutivo de las serpientes.

Los restos encontrados mantenía un esqueleto unido en, prácticamente, todos sus huesos y preservaba la caja craneana, algo poco común en animales pequeños y frágiles.

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Gracias a esto, los especialistas pudieron reconstruir digitalmente el interior de su cráneo y descubrieron que el cerebro del Tametara mirim era diferente al de las serpientes actuales y al de otros fósiles encontrados, revelando una organización neurológica compatible con un estilo de vida completamente subterráneo.

De igual manera, revelaron que los hemisferios cerebrales, encargados de gran parte del procesamiento cognitivo, eran proporcionalmente más pequeños que en muchas especies modernas, y un téctum óptico reducido, región diseñada del procesamiento visual.

Este detalle tiene una explicación evolutiva muy lógica, ya que los animales excavadores depende menos de la vista que aquellos que lo hacen sobre la superficie porque desarrollan otros sentidos más necesarios para desplazarse entre túneles oscuros y estrechos.

Además, los científicos comprobaron que las serpientes del Cretácico presentaban una diversidad neuroanatómica mucho mayor de la que se imaginaba hasta ahora. Sus cerebros se diferenciaban notablemente entre sí, lo que permite concluir que las primeras serpientes experimentaban estrategias sensoriales muy diversas mientras exploraban distintos ambientes. Este descubrimiento rompe la idea tradicional de una evolución uniforme y relativamente simple durante los primeros millones de años del animal.

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Durante años, las principales hipótesis afirman que las primeras serpientes evolucionaron siguiendo un patrón de una única trayectoria adaptativa, la cual se asociaba a la excavación o ambientes marinos, pero con el nuevo estudio, se plantea un escenario más diverso.

Los datos del estudio señalan que ya en el Cretácico coexistían serpientes especializadas en hábitats subterráneos, terrestres y marinos. Esto quiere decir que la diversificación ecológica inició mucho antes de lo que sugerían los modelos clásicos, lo que permitió que distintas especies ocuparan nichos ecológicos muy diferentes de forma simultánea.

Pese a esto, aún queda mucho terreno por descubrir y los investigadores señalan que este fósil solo es una pequeña pieza de un rompecabezas mayor. Lo siguiente por hacer para los expertos será combinar la información genética de todas las familias actuales de lagartos y serpientes con los recientes datos neuroanatómicos descubiertos en los fósiles.

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