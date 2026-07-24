Precio del dólar HOY en Colombia: la moneda local mantiene su fortalecimiento este 24 de julio

El dólar estadounidense es la moneda de referencia para gran parte del comercio internacional y desempeña un papel clave en las transacciones de venta y compra de productos entre los que se encuentra el oro, el carbón, las flores, el café y el petróleo. En consecuencia, las variaciones en su cotización influyen en distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por empresas, ciudadanos e inversionistas.

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Precio del dólar HOY 24 de julio

El dólar abrió la jornada de este viernes 24 de julio con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.219,31 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

De acuerdo con el más reciente informe del Banco de la República, el peso colombiano (COP) continúa mostrando un comportamiento favorable frente a otras divisas. Este fortalecimiento se refleja en la cotización del dólar y responde a la dinámica del mercado cambiario, influenciada por factores tanto nacionales como internacionales.

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Dólar HOY en casas de cambio

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la ciudad y la disponibilidad de las divisas. Conozca las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C: Compran a $3.350 - Venta a $3.430

Compran a $3.350 - Venta a $3.430 Medellín: Compran a $3.330 - Venta a $3.470

Compran a $3.330 - Venta a $3.470 Cali: Compran a $3.200 - Venta a $3.400

Compran a $3.200 - Venta a $3.400 Cartagena: Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Compran a $3.750 - Venta a $3.980 Cúcuta: Compran a $3.330 - Venta a $3.370

Compran a $3.330 - Venta a $3.370 Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

De igual forma es importante que tenga en claro que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Euro a peso colombiano

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, abrió la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.637,98 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un decrecimiento de $16.500 pesos colombiano, lo que representa una variación del -0,33%.

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Precio de la Libra Esterlina HOY

La libra esterlina, moneda oficial del Reino Unido y una de las divisas más fuertes del mercado internacional, además de ser una de las monedas más antiguas del mundo, abrió la jornada con una cotización de $4.263,09 pesos colombianos. Frente a su anterior registró una disminución de $18.509 pesos colombianos, equivalente al -0,43%, lo que sostiene la idea del fortalecimiento de la moneda local.

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Oro hoy

El oro continúa siendo uno de los activos de mayor interés para inversionistas y mercados internacionales, al ser considerado un refugio financiero en periodos de incertidumbre económica. Su cotización varía diariamente de acuerdo con la oferta y demanda global, así como por factores como el comportamiento del dólar y las expectativas de los mercados.

Para la jornada de este 24 de julio, el gramo de oro se cotiza en $422.357 (COP), lo que representa una disminución de $4.510,86 pesos colombianos, frente a la jornada anterior. Por su parte, la onza de oro se ubica en $13.135.310 (COP), tras registrar una caída de $140.287,75 pesos colombianos, reflejando una corrección en el precio del metal precioso durante el día.

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