Precio del dólar en Venezuela para HOY 24 de julio: así está la cotización y la apostilla de La Haya

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de medicamentos, servicios, alimentos y otros productos de consumo diario. Pese a que el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual en transacciones comerciales y como referencia para establecer precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por ciudadanos, comerciantes y analistas económicos.

Es por ello que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este viernes 24 de julio de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera, entre ellos la Apostilla de la Haya, un procedimiento indispensable para que documentos públicos venezolanos tengan validez en los países que hacen parte de este acuerdo internacional.

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Precio del dólar en Venezuela HOY 24 de julio

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este viernes 24 de julio de 2026 se ubicará en $742.22 bolívares (VES) o $322.229 pesos colombianos (COP). Esta cotización sirve como referencia para diversas operaciones comerciales, financieras y cambiarias dentro del país.

Igualmente, el organismo publicó la tasa oficial de otras divisas internacionales, que quedó establecida de la siguiente manera:

Euro (EUR): 844.21 bolívares (VES).

844.21 bolívares (VES). Yuan Chino (CNY): 109.64 bolívares (VES).

109.64 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 15.71 bolívares (VES).

15.71 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9.48 bolívares (VES).

Estas tasas son calculadas por el BCV con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias autorizadas y constituyen la referencia oficial para el mercado cambiario venezolano.

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Así están las casas de cambio en Venezuela

A parte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país para la jornada de este 24 de julio. Estos valores pueden variar entre instituciones financieras de acuerdo con sus tasas de cambio.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banesco: 737,56 para compra - 783,68 para venta.

737,56 para compra - 783,68 para venta. Banco Exterior: 744,66 para compra - 785,56 para venta.

744,66 para compra - 785,56 para venta. Banco Nacional de Crédito BNC: 734,59 para compra - 747,65 para venta.

734,59 para compra - 747,65 para venta. Banco Mercantil: 737,88 para compra - 737,88 para venta.

737,88 para compra - 737,88 para venta. BanCaribe: 819,93 para compra - 833,04 para venta.

819,93 para compra - 833,04 para venta. Otras instituciones: 744,63 para compra - 765,21 para venta.

Es importante tener en cuenta que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el BCV. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo del tipo de operación que se realice y la institución financiera.

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¿Cómo se calcula el precio del dólar en Venezuela?

El Banco Central de Venezuela (BCV) publica diariamente la tasa oficial del dólar con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, que operan en el país. Este mecanismo busca reflejar un valor representativo del comportamiento del mercado cambiario.

La cotización oficial de la divisa estadounidense es un indicador clave para la economía venezolana, ya que sirve como referencia para la realización de transacciones comerciales, pagos de servicios y bienes, obligaciones con entidades públicas y otras operaciones financieras.

Según con el BCV, el uso del promedio ponderado permite establecer una tasa de cambio que refleje con mayor precisión las condiciones del mercado, tomando como base las operaciones efectuadas por las entidades bancarias autorizadas.

Apostilla de La Haya

La apostilla de la Haya es un certificado que autentica la firma y el origen de un documento público para que tenga validez en los países que hacen parte del Convenio de la Haya de 1961. Este trámite elimina la necesidad de realizar procesos adicionales de legalización consular entre los países que integran el acuerdo.

En el caso de Venezuela, la apostilla suele solicitarse para documentos como:

Actas de nacimiento

Actas de matrimonio.

Actas de defunción.

Títulos o diplomas académicos.

Antecedentes penales.

Poderes.

Registros civiles.

Otros documentos públicos.

Especialmente cuando sean presentados ante autoridades extranjeras. El trámite tiene un costo de 37.800 pesos colombianos o 8.708,63 bolívares, el apostillado puede ser gestionado en Colombia de dos formas:

A través de la página web del Ministerio de Exteriores, que está disponible las 24 horas del día desde cualquier lugar. De manera presencial en la sede principal en Bogotá, ubicada en la Avenida Carrera 19 N° 98 - 03 (Edificio Torre 100 del Ministerio de Relaciones Exteriores).

Una vez emitida la apostilla, el documento puede ser reconocido en cualquiera de los países que forman parte del Convenio de la Haya, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la nación donde será presentado.

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