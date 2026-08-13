Precio del café HOY 13 de agosto: El precio del grano cerró a la baja

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 13 de agosto, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

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Este es el precio del café en Colombia hoy 13 de agosto de 2026

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este jueves 13 de agosto el precio del café en Colombia se cotiza en $2,245,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 13 de agosto se mantiene en $10.000 COP por kilogramo.

Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café inició la semana a la baja. Esto, comparado con el último reporte del miércoles 12 de agosto, la cotización cerró en los $2,305,000 COP por carga, por lo que el precio cayo unos $60.000 COP.

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¿Por qué el café produce ese aroma tan distinguido?

Según la federación Nacional de Cafeteros, los aromas del café se despliegan únicamente bajo el efecto del calor, durante la torrefacción. Un fenómeno complejo de mutaciones entre proteínas, ácidos e hidratos de carbono provoca la emanación de muchísimos aromas (se pueden contar hasta un millar de compuestos aromáticos diferentes). Estas notas aromáticas pertenecen a familias de aromas muy diferentes.

El poder del aroma de la bebida es tan notorio, que incluso muchas personas piensan que es más agradable oler el café que tomarlo.

Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, 13 de agosto

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 13 de agosto, en referencia FR 94:

ARMENIA : Carga: $2,245,500 | Kilo: $17,964 | Arroba: $224,550

: Carga: $2,245,500 | Kilo: $17,964 | Arroba: $224,550 BOGOTÁ : Carga: $2,244,250 | Kilo: $17,954 | Arroba: $224,425

: Carga: $2,244,250 | Kilo: $17,954 | Arroba: $224,425 BUCARAMANGA : Carga: $2,243,875 | Kilo: $17,951 | Arroba: $224,388

: Carga: $2,243,875 | Kilo: $17,951 | Arroba: $224,388 BUGA : Carga: $2,246,250 | Kilo: $17,970 | Arroba: $224,625

: Carga: $2,246,250 | Kilo: $17,970 | Arroba: $224,625 CHINCHINÁ : Carga: $2,245,375 | Kilo: $17,963 | Arroba: $224,538

: Carga: $2,245,375 | Kilo: $17,963 | Arroba: $224,538 CÚCUTA : Carga: $2,243,375 | Kilo: $17,947 | Arroba: $224,338

: Carga: $2,243,375 | Kilo: $17,947 | Arroba: $224,338 IBAGUÉ : Carga: $2,244,625 | Kilo: $17,957 | Arroba: $224,463

: Carga: $2,244,625 | Kilo: $17,957 | Arroba: $224,463 MANIZALES : Carga: $2,245,375 | Kilo: $17,963 | Arroba: $224,538

: Carga: $2,245,375 | Kilo: $17,963 | Arroba: $224,538 MEDELLÍN : Carga: $2,244,625 | Kilo: $17,957 | Arroba: $224,463

: Carga: $2,244,625 | Kilo: $17,957 | Arroba: $224,463 NEIVA : Carga: $2,243,750 | Kilo: $17,950 | Arroba: $224,375

: Carga: $2,243,750 | Kilo: $17,950 | Arroba: $224,375 PAMPLONA : Carga: $2,243,500 | Kilo: $17,948 | Arroba: $224,350

: Carga: $2,243,500 | Kilo: $17,948 | Arroba: $224,350 PASTO : Carga: $2,243,500 | Kilo: $17,948 | Arroba: $224,350

: Carga: $2,243,500 | Kilo: $17,948 | Arroba: $224,350 PEREIRA : Carga: $2,245,375 | Kilo: $17,963 | Arroba: $224,538

: Carga: $2,245,375 | Kilo: $17,963 | Arroba: $224,538 POPAYÁN : Carga: $2,245,625 | Kilo: $17,965 | Arroba: $224,563

: Carga: $2,245,625 | Kilo: $17,965 | Arroba: $224,563 SANTA MARTA : Carga: $2,247,125 | Kilo: $17,977 | Arroba: $224,713

: Carga: $2,247,125 | Kilo: $17,977 | Arroba: $224,713 VALLEDUPAR: Carga: $2,244,750 | Kilo: $17,958 | Arroba: $224,475

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