Riesgo de alza en la factura eléctrica por El Niño, alerta Grupo Energía de Bogotá

Las tarifas de energía en Colombia podrían subir en los próximos meses por cuenta del fenómeno de El Niño, advirtió el Grupo Energía de Bogotá (GEB). La empresa señaló que las condiciones climáticas asociadas a este evento están presionando el sistema eléctrico y encareciendo la generación, un costo que eventualmente podría trasladarse al precio final que pagan los usuarios.

El GEB explicó que la combinación de menor disponibilidad hídrica en algunas cuencas y una mayor demanda por temperaturas más altas obliga a recurrir a fuentes de generación más costosas, como plantas térmicas, aumentando así los costos en el mercado mayorista de energía. Este panorama coincide con una vigilancia estrecha sobre el comportamiento de los embalses, cuyos niveles son un factor determinante en la formación de la tarifa.

Expertos y autoridades del sector energético han alertado que el incremento en los precios del mercado y la variación en los niveles de almacenamiento de agua suelen incidir directamente en las facturas domésticas. Por eso, desde la industria insisten en la adopción de medidas preventivas que mitiguen el impacto en los hogares y garanticen la continuidad del servicio sin mayores afectaciones.

Entre las acciones propuestas por operadores y reguladores figuran programas de ahorro energético, revisiones en la programación de generación, incentivos para el despacho eficiente y evaluación de mecanismos tarifarios temporales para proteger a los usuarios más vulnerables. El objetivo, según las voces del sector, es reducir el riesgo de cortes y amortiguar la carga económica sobre las familias mientras dure el episodio de El Niño.

En las próximas semanas, las autoridades de regulación y las empresas distribuidoras estarán atentas a los reportes hidrológicos y a las señales del mercado para definir si será necesario implementar medidas adicionales o comunicar ajustes concretos a las tarifas que pagan los colombianos.