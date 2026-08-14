¿Cómo actualizar su puntaje RUI al grupo A? Únicas personas que deben recibir esta clasificación

A partir de agosto de 2026 el Registro Universal de Ingresos (RUI) es la nueva herramienta de focalización para los programas sociales en Colombia. El RUI asume la función que antes tenían exclusivamente otros mecanismos de información como el Sisbén, el cual no desaparecerá de forma inmediata y sigue siendo una de las fuentes en el nuevo sistema.

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Se espera que el RUI sirva para proveer a las instituciones del Estado con información más precisa del perfil de ingresos de cada uno de los integrantes del hogar. Cabe aclarar que el RUI se encarga de clasificar a las personas, pero no determina el acceso a subsidios o ayudas, dado que esto depende de las entidades que administran esos programas, como es el caso de Prosperidad Social, entre otras.

¿Cuáles son los puntajes en el RUI?

El Departamento de Planeación Nacional (DNP) confirmó que el RUI mantiene los subgrupos o puntajes establecidos como parte del Sisbén IV, sin embargo el cambio está en la manera cómo se computa la información tomando datos de hasta 40 fuentes como la DIAN, PILA y ministerios, lo que podría representar modificaciones para algunos.

Estos son los puntajes del RUI:

Grupo A (A1-A5): Pobreza extrema, hogares con menor capacidad de generar ingresos. Pueden estar cerca de la línea de pobreza extrema del DANE, establecida en $236.580.

Pobreza extrema, hogares con menor capacidad de generar ingresos. Pueden estar cerca de la línea de pobreza extrema del DANE, establecida en $236.580. Grupo B (B1-B7): Pobreza moderada, con mayor capacidad de ingresos que el grupo A. Podría estar entre la línea de pobreza extrema y la de pobreza monetaria ($236.580 a $482.041).

Pobreza moderada, con mayor capacidad de ingresos que el grupo A. Podría estar entre la línea de pobreza extrema y la de pobreza monetaria ($236.580 a $482.041). Grupo C (C1-C18): Vulnerabilidad, hogares en riesgo de caer en condiciones de pobreza. Por encima de la línea de pobreza monetaria, pero sensible ante necesidades económicas.

Vulnerabilidad, hogares en riesgo de caer en condiciones de pobreza. Por encima de la línea de pobreza monetaria, pero sensible ante necesidades económicas. Grupo D (D1-D21): Ni pobre, ni vulnerable. Hogares con mayor capacidad de generar ingresos.

¿Qué puntajes del RUI aplican para recibir subsidios?

Los principales grupos focalizados para la entrega de subsidios y ayudas de diversa índole para Prosperidad Social y otras entidades son el A y el B (junto a sus subgrupos), donde se encuentran las personas en condición de pobreza extrema y monetaria. Tenga en cuenta que los subgrupos del C también tienen acceso a algunos programas.

Las entidades públicas y particulares que ejercen funciones públicas deberán transitar al RUI como elemento de focalización desde el primero de agosto. Sin embargo, tendrán hasta un año para concretar este proceso y adaptarse metodológicamente.

Esto implica que los beneficiarios de programas sociales que ya estaban identificados a partir del Sisbén al 31 de julio mantendrán la clasificación y los beneficios en un periodo de transición sin modificaciones, que va hasta el 31 de octubre de 2026.

¿Qué hacer si cambió el puntaje en el RUI?

Las personas que registren cambios en la clasificación obtenida en el RUI, según señaló el DNP, podrán consultar y solicitar la corrección de los datos en la Ventanilla Social, que funciona en las diferentes entidades territoriales del país.

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Estos cambios solo se pueden solicitar en el caso en el que sea demostrable que hay un dato erróneo en la ficha del hogar o alguno de los integrantes del mismo.

¿Se puede actualizar el RUI al grupo A?

Como se mencionó con anterioridad, la clasificación del RUI proviene de diferentes fuentes de información, además del Sisbén. Los usuarios que consideren que la nueva clasificación no refleja la realidad de sus hogares tienen la oportunidad de corregir los datos puntuales que consideren errados en la ficha.

En ese sentido, no existe un mecanismo directo que ofrezca “bajar” de forma inmediata el grupo y la clasificación obtenida y cualquier cambio en este sentido, dependería entonces de la corrección de datos que puedan afectar la capacidad de generación de ingresos, como el tipo de empleo, grado de escolaridad o incluso la encuesta del Sisbén.

¿Cómo verificar el puntaje en el RUI? Paso a paso

El puntaje y el grupo del RUI se pueden verificar a través del portal Ventanilla Social del DNP, siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal Ventanilla Social del DNP: https://ventanillasocial.dnp.gov.co/ Seleccione “Consulta RUI” en las opciones de la parte superior de la página. Escoja el tipo de documento e ingrese el número del mismo. Haga clic en “Consultar”. Verifique los datos de su hogar y clasificación. Seleccione “Imprimir” para guardar en formato PDF o imprimir directamente.

Esta pantalla le mostrará su clasificación directamente, pero si desea conocer la información detallada de la ficha del hogar, deberá registrarse como ciudadano, en caso de no tener cuenta. Para ello: