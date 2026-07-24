Ministerio de minas propone teletrabajo y estudio en casa por mantenimiento de SPEC

Ante la contingencia generada por el Fenómeno de El Niño y el mantenimiento programado de la regasificadora SPEC, el ministro de Minas, Edwin Palma, ha propuesto la implementación temporal de esquemas de teletrabajo y estudio en casa para reducir la demanda energética en el país.

Durante su visita a Manaure, Palma instó a los ministerios del Trabajo y Educación a evaluar estas medidas preventivas, con el fin de proteger la seguridad energética nacional durante las horas de mayor consumo.

El ministro enfatizó que estas acciones son necesarias mientras se estabiliza la infraestructura estratégica y se enfrentan los efectos climáticos extremos, actuando de manera preventiva para cuidar la economía y la vida.

El proceso de manteniendo de la planta de regasificación de la ciudad de Cartagena comenzará el próximo 30 de julio y se extenderá hasta el 3 de agosto.

Impulso a la Energía Solar en el Norte del País Paralelo a estas medidas de ahorro, el Gobierno Nacional entregó el Sistema Solar Fotovoltaico Centralizado Michi Kai, ubicado en la comunidad de Joumana, corregimiento El Pájaro. Este ambicioso proyecto, que demandó una inversión superior a los $56.000 millones, beneficia a más de 4.700 habitantes de 59 rancherías del pueblo Wayuu. La infraestructura incorpora 3.350 paneles solares con capacidad de generar 3.539,57 MWh de energía limpia al año, lo que evitará la emisión de cerca de 3.600 toneladas de CO₂ anuales.

Luz Marina Ipuana, lideresa de la comunidad de Joumana, destacó que contar con energía permanente representa una oportunidad de dignidad y futuro para los jóvenes, permitiéndoles integrarse a un mundo tecnológico del que antes estaban rezagados.

Hacia una Transición Estructural El ministro Palma subrayó que la coyuntura actual refuerza la necesidad de acelerar la transición energética y la electrificación de la industria para disminuir progresivamente la dependencia del gas natural. Según el jefe de la cartera energética, la incorporación de megavatios renovables ya no es solo una política ambiental, sino un pilar de soberanía nacional, competitividad y seguridad energética. El Ministerio reiteró que continuará adoptando todas las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento futuro y la confiabilidad del sistema nacional