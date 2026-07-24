¿Qué debe hacer el gobierno electo frente a los nuevos aranceles de EEUU? Congresistas debaten. Getty Images/Cortesía

Desde orillas opuestas de cara al gobierno electo de Abelardo de la Espriella, los congresistas Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, y Hernán Cadavid, del Centro Democrático, expresaron su posición ante las gestiones que deberá adelantar el ejecutivo frente al aumento de los aranceles de Donald Trump.

En desarrollo.

Escuchar el debate completo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 12:15 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo: