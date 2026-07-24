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24 jul 2026 Actualizado 17:06

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¿Qué debe hacer el gobierno electo frente a los nuevos aranceles de EEUU? Congresistas debaten

Los representantes Alfredo Mondragón y Hernán Cadavid hablaron en Caracol Radio sobre el aumento a 12,5% de los aranceles impuestos por Donald Trump.

¿Qué debe hacer el gobierno electo frente a los nuevos aranceles de EEUU? Congresistas debaten. Getty Images/Cortesía

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Desde orillas opuestas de cara al gobierno electo de Abelardo de la Espriella, los congresistas Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, y Hernán Cadavid, del Centro Democrático, expresaron su posición ante las gestiones que deberá adelantar el ejecutivo frente al aumento de los aranceles de Donald Trump.

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