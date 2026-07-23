Precio del dólar HOY 23 de julio en Colombia: así inició el día la divisa en territorio nacional

El dólar estadounidense es la moneda dominante para una considerable parte del mercado internacional y tiene un papel clave en la compra y venta de productos tales como el petróleo, el café, las flores, el oro, entre otros. La variación en el precio afecta diferentes sectores de la economía colombiana, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes organizaciones y personas interesadas en la situación económica de esta divisa, una de las más predominantes del mundo.

Precio del dólar HOY 23 de julio

El dólar abrió este jueves 23 de julio en territorio colombiano con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3206,86 (COP), esto en el reporte oficial que realiza el Banco de la República de Colombia. registrando una disminución de $31.33 COP frente al día de ayer.

Dólar HOY en casas de cambio

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según la ciudad, el establecimiento y la disponibilidad de las divisas. Conozca las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C: Compran a $ 3,350 - Venta a $ 3,430

Compran a $ 3,350 - Venta a $ 3,430 Medellín: Compran a $3,310 - Venta a $3,460

Compran a $3,310 - Venta a $3,460 Cali: Compran a $3,200 - Venta a $ 3,400

Compran a $3,200 - Venta a $ 3,400 Cartagena: Compran a $ 3,750 - Venta a$ 3,980

Compran a $ 3,750 - Venta a$ 3,980 Cúcuta: Compran a $ 3,320 - Venta a $ 3,360

Compran a $ 3,320 - Venta a $ 3,360 Pereira: Compran a $ 3,730 - Venta a $ 3,800

Cabe aclarar que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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¿Cuánto es 1 euro en pesos colombianos?

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, abrió la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.659,10 (COP). Frente al cierre anterior, la divisa registró una baja de $15,50 (COP), lo que representa una variación de 0.42%, manteniendo una tendencia a la baja.

Precio libra esterlina HOY

La libra esterlina, moneda oficial de Reino Unido y una de las monedas más antiguas del mundo, abrió la jornada con una cotización de $4.288,00 (COP) . Frente al cierre anterior, la divisa representó un alza de $12,00 COP (COP).

Precio del petróleo WTI HOY

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los mayores referentes en el mercado internacional, abrió la jornada con una cotización de $90.89 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el barril representó un incremento del 4.68%, reflejando un alza en la tendencia. Reflejando una mínima de $87.42 dólares y una máxima de $91.38 dólares.

Precio del petróleo Brent HOY

El petróleo Brent, otro gran referente del mercado internacional, es el resultado de la mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de los yacimientos del mar del Norte y es uno de los petróleos más utilizados en la producción de combustibles tales como la gasolina y el diésel.

Para la jornada de este miércoles, el barril Brent abrió la jornada con una cotización de $100.85 dólares, reflejando un incremento del 7.21% frente al cierre anterior. Según Investing.com, el precio de este tipo de crudo se disparó gracias a la escalada del conflicto entre EE. UU. e Irán. Reflejando una mínima de $93.68 dólares y una máxima de $100.97 dólares.

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