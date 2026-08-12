“No podemos volver a tiempos en los que se negaban las denuncias”: Organizaciones sobre bombardeo

Norte de Santander.

“No podemos volver a tiempos anteriores en donde no solamente se legitimaban las denuncias y se ponían en duda por cualquier circunstancia y luego entonces esto resultaba ser verdad”.

La advertencia la hizo Lina Mejía, dirigente de Vivamos Humanos y de la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo, al referirse a las versiones encontradas sobre los hechos registrados entre el 10 y el 11 de agosto en zona rural de San Calixto, Norte de Santander.

Mientras las personerías de El Tarra y San Calixto y la Defensoría del Pueblo han reportado afectaciones a población civil y bienes civiles, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional han señalado que las operaciones militares se desarrollaron en sectores diferentes a la vereda El Sinaí, donde se concentran parte de las denuncias.

Para las organizaciones sociales, esta diferencia debe ser esclarecida. La preocupación radica en que, mientras las comunidades y organismos del Ministerio Público advierten sobre las afectaciones, desde la Fuerza Pública se ha negado que sus operaciones tengan relación con lo ocurrido en ese sector.

“Realmente esa no es la primera vez, el desafortunado que caigamos otra vez en un escenario en donde existe una negativa, una posible negativa de reconocimiento que una operación militar sí causó afectaciones a la población civil”, señaló Mejía en diálogo con Caracol Radio.

La representante de Vivamos Humanos pidió que se permita una verificación completa de lo ocurrido y que no se repita lo que, según aseguró, ha sucedido en otros momentos del conflicto, cuando las denuncias de las comunidades fueron inicialmente desestimadas y posteriormente terminaron siendo comprobadas.

“Estamos ante un escenario sumamente serio, estamos hablando de vidas que no es cualquier cosa y de pronto por presentar resultados, que también nos ha pasado con anterioridad, entonces nos llevamos a toda la población civil por delante”, afirmó.

Mejía también llamó la atención sobre la posibilidad de que continúen las operaciones militares de esta naturaleza en la región y advirtió que esto mantiene un escenario de riesgo para las comunidades que permanecen en estas zonas rurales.

“Tenemos que hacer un llamado de atención, así como se le hace a los factores armados, hacerle el mismo llamado de atención a la Fuerza Pública”, sostuvo.

La organización recordó que las operaciones militares deben desarrollarse bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario, entre ellos la distinción, la precaución y la proporcionalidad, y pidió que estos sean aplicados de manera estricta para evitar nuevas afectaciones a la población civil.