“Canasta exportadora colombiana no está afectada en su totalidad”: AmCham sobre aranceles de EE.UU.
María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmChamCol, conversó con 6AM W para hacer un análisis sobre el impacto del nuevo régimen de aranceles anunciado por Estados Unidos.
“Canasta exportadora colombiana no está afectada en su totalidad”: AmCham sobre aranceles de EE.UU.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...