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24 jul 2026 Actualizado 12:31

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6AM W6AM WEconomía

“Canasta exportadora colombiana no está afectada en su totalidad”: AmCham sobre aranceles de EE.UU.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmChamCol, conversó con 6AM W para hacer un análisis sobre el impacto del nuevo régimen de aranceles anunciado por Estados Unidos.

“Canasta exportadora colombiana no está afectada en su totalidad”: AmCham sobre aranceles de EE.UU.

“Canasta exportadora colombiana no está afectada en su totalidad”: AmCham sobre aranceles de EE.UU.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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