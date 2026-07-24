Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 jul 2026 Actualizado 12:24

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Economía

DIAN aclara que gestiones para evitar aranceles de EE.UU. a Colombia corresponden al MinComercio

Logo de la DIAN y economía. Fotos: Redes sociales DIAN y Getty Images

Logo de la DIAN y economía. Fotos: Redes sociales DIAN y Getty Images

Logo de la DIAN y economía. Fotos: Redes sociales DIAN y Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

Tras la carta que le envió el Ministerio de Comercio a la DIAN advirtiéndole hacer gestiones para evitar aranceles de 12,5% de Estados Unidos, esa entidad aseguró a Caracol Radio que “el encargado de definir la política es MinCIT, no la DIAN, y que enviaron al MinCIT insumos sobre ese tema el lunes 22 de junio de 2026 y luego los comentarios al proyecto de resolución”.

Noticia en desarrollo…

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir