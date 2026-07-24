DIAN aclara que gestiones para evitar aranceles de EE.UU. a Colombia corresponden al MinComercio

Tras la carta que le envió el Ministerio de Comercio a la DIAN advirtiéndole hacer gestiones para evitar aranceles de 12,5% de Estados Unidos, esa entidad aseguró a Caracol Radio que “el encargado de definir la política es MinCIT, no la DIAN, y que enviaron al MinCIT insumos sobre ese tema el lunes 22 de junio de 2026 y luego los comentarios al proyecto de resolución”.

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