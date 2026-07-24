¿Cuándo inicia temporada 2026/27 de las 6 grandes ligas de fútbol europeo? Conozca fechas y partidos

Jhon Durán, jugador colombiano del Benfica; Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich y Daniel Muñoz, jugador colombiano del Crystal Palace. Fotos. Getty Images.

Premier League (Inglaterra), LaLiga (España), Bundesliga (Alemania), Serie A (Italia), Ligue 1 (Francia) y Primeira Liga (Portugal), las seis grandes ligas del fútbol europeo, calientan motores para su arranque de la temporada 2026/27 tras el cierre del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en donde la Selección de España quedó campeona del certamen.

Así las cosas, en Caracol Radio le contamos cuándo arrancarán cada una de estas competencias teniendo en cuenta, además, que en algunas de ellas juegan jugadores colombianos que, entre otras cosas, integran la Selección Colombia.

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¿Cuándo inicia la temporada 2026/27 en las seis grandes ligas de fútbol europeo?

Pues bien, le contamos:

Premier League (Inglaterra)

La Premier League, la que es considerada como la mejor liga de fútbol, iniciará en menos de un mes, específicamente el viernes, 21 de agosto.

La fecha 1 del torneo que en la temporada anterior volvió a ganar el Arsenal tras décadas sin ganarlo, tendrá un solo partido en donde se enfrentarán los mismos ‘Gunners’ contra los recién ascendidos, y campeones, del Championship (segunda división inglesa), Coventry City.

El partido se jugará en el Emirates Stadium, del Arsenal, a las 2:00 de la tarde.

En esta ligan juegan los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

LaLiga (España)

Por su parte, LaLiga, primera división del fútbol español en donde militan los míticos Real Madrid y FC Barcelona, iniciará en poco menos de 20 días, el sábado, 15 de agosto .

En este arranque, la primera fecha solo contará con dos partidos: Alavés vs. Getafe, a las 12:30 del mediodía, y Sevilla vs. Rayo Vallecano, a las 2:30 de la tarde.

En esta competición juegan algunos colombianos, siendo el delantero del Real Betis Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández uno de los más destacados.

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Bundesliga (Alemania)

La Bundesliga, liga alemana en donde milita la estrella colombiana Luis Díaz, del Bayern Múnich, iniciará en poco más de un mes, el viernes, 28 de agosto.

Precisamente, el Bayern Múnich de Luis Díaz será el equipo que abra el telón de esta nueva edición de la Bundesliga enfrentándose contra el Sttutgart a la 1:30 de la tarde.

El partido se jugará en el Allianz Arena.

Serie A (Italia)

La Serie A, la primera división del ‘calcio’ italiano iniciará el sábado, 22 de agosto , con la curiosidad de que de las grandes cinco competencias europeas, será la que más partidos tendrá en la primera fecha.

El arranque de la temporada 2026/27 de la Serie A tendrá cuatro partidos: Udinese vs. Como. Inter de Milán vs. Monza. Parma vs. Cagliari y Napoli vs Genoa.

De hecho, habrá un colombiano que hará parte de ese debut, Yerry Mina, que es defensor central del Cagliari.

Ligue 1 (Francia)

La liga que alberga al, hoy por hoy, mejor equipo del mundo, el París Saint-Germain, ganador de la competencia y recientemente bicampeon de la UEFA Champions League, iniciará el próximo viernes, 21 de agost o.

El arranque contará con un solo partido que jugarán el Olympique de Marsella contra el Racing de Estrasburgo.

El juego será a la 1:45 de la tarde.

Primeira Liga (Portugal)

Por último, la liga de Portugal conocida como la Primeira Liga, competencia en donde estará ahora el delantero colombiano Jhon Jader Durán con el Benfica, será la que más rápido inicie de las demás, pues arrancará el próximo viernes, 7 de agosto.

El partido debut será solo uno: Estoril vs. Famalicao, a las 2:15 de la tarde.

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En esta liga milita el delantero Luis Javier Suárez, que juega para el Sporting de Lisboa.

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