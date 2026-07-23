¿Quién es Karim Adeyemi, el nuevo fichaje del Barcelona? Detalles de su llegada

Barcelona anunció en la mañana del jueves 23 de julio el fichaje del alemán Karim Adeyemi, proveniente del Borussia Dormund por 22 millones de euros más 7 en variables. El joven de 24 años firmó el contrato que lo vincula con el club catalán hasta 2031. Este será el cuarto equipo en la carrera del futbolista.

Adeyemi viene de jugar 39 partidos y marcar 10 goles en todas las competiciones, incluyendo club y selección. El alemán, quien puede jugar de extremo o delantero centro, llega por la urgencia de los culés de tener un ‘9′ de area que logre llenar el vacío que dejó Lewandowski. Sin embargo, no es tarea fácil, el polaco dejó huella en los culés, marcando 120 goles en 191 partidos, 0,62 goles en promedio.

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No es casualidad que sea Adeyemi quien llegue al equipo azulgrana, pues Hansi Flick, técnico al mando, es un viejo conocido. El 5 de septiembre del año 2021, el jugador alemán debutaría en la “Mannschaft”, en un partido frente a Armenia. Justamente sería Flick quien lo hace ingresar al minuto 72′ de partido, 20 minutos después marcaría su primer gol.

Los blaugranas cierran su segundo fichaje luego de que el extremo inglés, Anthony Gordon, llegara como refuerzo de la institución. Con estas compras parciales, el equipo intentará la conquista de la Champions League que no consiguen hace más de 10 años. A pesar del éxito local, en Barcelona saben que el título europeo es prioridad.

El ex-Dormund se unirá a las sesiones de entrenamiento el día viernes y podría hacer su debut en los próximos días, si no, será presentado junto con toda la plantilla en el partido por el trofeo Joan Gamper.

Mercado del Barcelona hasta la fecha:

Ventas: Robert Lewandowski (Chicago Fire), Ansu Fati (AS Mónaco)

Compras: Karim Adeyemi (Borussia Dormund), Anthony Gordon (Newcastle United FC)



