¡Debut soñado! Jhon Jader Durán marca y asiste en su primer partido con Benfica: véalo acá

Tras la derrota en el partido de ida por clasificación a la UEFA Europa League el día 23 de julio, el Benfica de Richard Rios y Jhon Jader Durán participó en un partido amistoso contra el CF Os Belenenses, en donde el delantero colombiano logró salir como figura del encuentro marcando su primer gol y entregando su primera asistencia en un encuentro que finalizó 5-1 a favor de Las Águilas.

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El delantero antioqueño le bastaron 9´minutos para protagonizar el cuarto tanto del conjunto luso, un minuto después entregó la asistencia al argentino Gianluca Prestianni para sellar la victoria con el quinto tanto.

¿Por qué Durán no jugó en Europa League?

El delantero proveniente de su finalización de cesión con el Zenit de San Petersburgo, posee una sanción de dos fechas en partidos UEFA tras salir expulsado en un encuentro contra el Ferencváros mientras militaba en el club turco Fenerbahçe.

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Expectativas del club sobre el delantero

Con este inicio, el atacante colombiano ilusiona a la afición del Benfica, que espera pueda convertirse en una de las principales referencias en el ataque del equipo en este nuevo inicio de temporada, apoyado de sus compañeros Richard Ríos, Gianluca Prestianni y el experimentado Vangelis Pavlidis.

Durán firmó con el Benfica un contrato de un año en calidad de préstamo, por lo que este se convierte en el séptimo club en su carrera profesional a sus 22 años. Su anotación no solo contribuyó a la victoria del equipo en el amistoso, sino que tambien confirmó su capacidad de adaptación a un nuevo sistema de juego.

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Se espera que las promesas latinoamericanas sean protagonistas en el juego de vuelta por la clasificación a la Europa League frente a el FC. St. Gallen el próximo 30 de julio.