¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?: se conocieron rivales, fechas y sedes de partidos

Atrás quedó la dolorosa eliminación del Mundial 2026 contra Suiza en octavos de final. La Selección Colombia comienza a pensar en el camino a la Copa del Mundo 2030, que tiene de por medio la disputa de la Copa América en el 2028.

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Si bien muchos se cuestionan la continuidad de Néstor Lorenzo al frente de la Tricolor, todos los caminos parecen conducir a que será el argentino quien lidere ese proceso. También está en vilo que sea Ramón Jesurún el presidente de la FCF en el próximo periodo, pues dependerá de la posesión del nuevo Comité Ejecutivo en agosto y solo ahí se sabrá con certeza si permanece en el cargo.

Primeros amistosos camino a la Copa América 2028 y el Mundial 2030

En las últimas horas se pudo conocer que la Selección Colombia tiene confirmados dos de los cuatro posibles partidos que se podrían disputar en la próxima fecha FIFA, la cual comprenderá un periodo entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. En ese lapso se podrían disputar la máxima cantidad de compromisos (4), pero todo dependerá de la disposición del cuerpo técnico y lo que se logre acordar por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

Según dio a conocer Sebastián Vargas, la Tricolor enfrentará a México en su primer encuentro amistoso y el otro rival será Perú, ambos juegos a disputarse en Estados Unidos. Se espera que los otros también sean en este país.

“Primer juego vs @miseleccionmx, seria en Baltimore, entre el 24 y 26 septiembre. El último, 8 de octubre, @seleccionperu en Miami”, informó el periodista de Caracol Radio.

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Así las cosas, están confirmados el primero y el último encuentro de esa tanda. Para poner un ejemplo, Perú enfrentará a cuatro rivales en esa fecha FIFA: Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Restará por conocer si la Tricolor se medirá a los otros dos rivales norteamericanos (EE.UU. y Canadá) o si decide enfrentar a otros equipos.

Primera fecha clave para saber quiénes continúan y quiénes no

Esta será entonces la primera convocatoria de la Selección Colombia pos Mundial. Tras la eliminación contra Suiza, hubo algunos mensajes de jugadores con tono de despedida, como Juan Fernando Quintero, quien se refirió a “los que se quedan” aludiendo a una posible salida de la Tricolor.

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El caso de James Rodríguez no deja de ser llamativo, pues genera divisiones y odios respecto a su continuidad en la selección. No obstante, hay quiénes dicen que, por temas de compromiso publicitario, esté presente en los próximos amistosos del combinado nacional.

También servirá para comenzar a acercar nuevos talentos que estén en el radar y encaminarlos en el proceso. Eso sí, será el primer vistazo al talante que pueda tener Néstor Lorenzo (si continúa) para dejar de lado a los ‘ciclos cumplidos’ para traer a los jóvenes de proyección que seguramente estarán en cuatro años en la Copa del Mundo.

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