Jhon Jader Durán y Richard Rios, en riesgo de no participar en la Europa League con Benfica

En el partido de ida de los play-offs de la UEFA Europa League, el Benfica y el FC St. Gallen de Suiza disputaron el primer partido de esta llave en el estadio Kybunpark. El duelo finalizó con victoria 2-1 para el equipo local, lo que significa que el equipo portugués de Richard Ríos y Jhon Durán deberá clasificarse a la siguiente ronda en la capital portuguesa en el partido de vuelta.

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Resumen del partido

En un primer tiempo bastante movido, el equipo local abrió el marcador en el minuto 37´ con un tanto del delantero Aliou Balde. Posteriormente, el portugués Rafa Silva, una de las estrellas del club luso, marcó el tanto del empate minutos antes de finalizar la primera mitad.

En un segundo tiempo pausado por faltas provocadas por ambos equipos, el defensor alemán Tom Gaal anotó el gol de la ventaja para los suizos en el minuto 80´, dejando en una preocupante posición al conjunto dirigido por el entrenador luso Marco Silva, donde deberán sacar ventaja en el partido de vuelta.

¿Qué pasó con los Colombianos?

En su regreso al fútbol europeo, el colombiano Jhon Jader Durán tras ser el último refuerzo del cuadro luso, no le fue posible participar en el partido debido a una sanción proporcionada por una tarjeta roja directa frente al club Ferencváros por la fecha 5 de la UEFA Europa League, mientras el atacante partenecía al club turco Fenerbahçe.

Por otro lado, el volante Richard Ríos aún no regresa de sus vacaciones tras representar a Colombia en La Copa Mundial de la FIFA, se espera que el antioqueño ya esté de regreso para el partido de vuelta.

¿Cuándo es el proximo partido?

El partido de vuelta se llevará a cabo el próximo jueves 30 de julio en la ciudad de Lisboa a las 14:00 hora Colombia dónde se espera la participación de los colombianos