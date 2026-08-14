Arsenal vs Manchester City por la Community Shield: detalles del partido entre los campeones

El próximo domingo 16 de agosto se definirá la Community Shield entre el Arsenal y el Manchester City, trofeo que enfrenta anualmente al campeón de FA Cup contra el de la Premier League de la temporada anterior. En esta oportunidad, los gunners llegan como campeones de Liga luego de 22 años sin ganarla. Por otro lado, el equipo ciudadano se quedó con la FA Cup luego de vencer 1-0 al Chelsea en la final.

Esta será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten por este título. En las dos ocasiones anteriores, el Arsenal logró quedarse con el trofeo; el primero en 2014, partido que ganó 3-0; y el segundo en 2023, partido que quedó 1-1 y el equipo londinense ganó 4-1 en los penales.

A pesar de que tradicionalmente el partido se disputa en el emblemático estadio de Wembley, el 2026 será excepción y se jugará en Principality Stadium en Cardiff, Gales. El estadio de Londres no será la sede debido a que estará ocupado por un evento musical.

Cómo llegaron los equipos

Luego de 22 años sin levantar el trofeo de la Liga, desde aquella histórica campaña de “Los Invencibles”, Arsenal volvió a hacerse con la Premier League. Luego de tres temporadas consecutivas ocupando el segundo lugar, el equipo de Mikel Arteta por fin pudo conseguir el ansiado primer lugar. Con cinco triunfos al hilo en las últimas fechas, lograron 85 puntos, 7 más que su más cercano perseguidor y futuro rival, el Manchester City.

Los dirigidos en ese entonces por Pep Guardiola, se metieron en la final del trofeo tras ganar la FA Cup al Chelsea. Esta fue la cuarta final consecutiva de este trofeo, ganando el título desde el 2023 hasta el 2026, perdiendo unicamente la final del 2025 vs el Crystal Palace de Lerma y Muñoz.

Este será el primer título oficial que disputará el nuevo entrenador Enzo Maresca, proveniente del Chelsea FC.

Prográmese con el partido

Fecha: Domingo 16 de agosto

Hora: 9:00 AM (Hora colombiana)

Competición: Final de la Community Shield