Kevin Castaño es nuevo jugador del Atlético Mineiro de Brasil

¡Se definió el futuro de Kevin Castaño! Este viernes 14 de agosto, Atlético Mineiro anunció la contratación del volante colombiano, quien llega procedente de River Plate en condición de préstamo con opción de compra obligatoria.

El volante de 25 años viene de disputar el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la Selección Colombia, llamado que fue sumamente criticado en su momento, debido a que en River Plate no tuvo la suficiente regularidad.

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Castaño se formó en Águilas Doradas. Más adelante, en 2023, desembarcó en el Cruz Azul mexicano y en menos de un año hizo las maletas rumbo al Krasnodar ruso, en el que permaneció hasta marzo de 2025, cuando fichó por River Plate.

Sin espacio en el equipo argentino, en el que resta Rafael Santos Borré como único colombiano, ahora disfrutará de su primera experiencia en el fútbol brasileño en las filas del Atlético Mineiro, dirigido por el técnico argentino Eduardo Domínguez y en el que aspira a ser titular.

Se trata de la segunda contratación de renombre del cuadro albinegro anunciada este viernes, luego de confirmar el retorno del centrocampista brasileño Fred, quien puso fin a una etapa de 13 años en Europa para volver al club donde se formó de niño.

Es preciso recordar que el Mineiro marcha en la zona media del Campeonato Brasileño, pero aún tiene opciones de terminar la temporada con títulos. En la Copa de Brasil buscará las semifinales ante su máximo rival, el Cruzeiro, y en la Copa Sudamericana tiene un pie en los cuartos de final tras ganar a domicilio el partido de ida de octavos ante el Red Bull Bragantino.

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¿Cuántos colombianos hay en la plantilla del Atlético Mineiro?

Kevin Castaño se convierte en el segundo colombiano en la plantilla actual del Atlético Mineiro. El otro es Mateo Cassierra (delantero centro), quien llegó proveniente del fútbol ruso.