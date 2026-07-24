Sebastián Villa, de los silbidos a los aplausos en su regreso a Boca: “Pido disculpas a los hinchas”

Pasaron 1.148 días desde la última vez que Sebastián Villa sumó minutos con Boca Juniors hasta su regreso. En el medio, una demanda por parte del jugador hacia el club por un “despido de forma indirecta”, a causa de su condena por violencia de género, y su travesía por el fútbol de Bulgaria, así como sus dos buenos años en Independiente Rivadavia.

Boca Juniors ganó en Copa Sudamericana con el debut de Álvaro Montero y Sebastián Villa

El antioqueño volvió a la institución luego de que Boca pagara 6.5 millones de dólares al cuadro de Mendoza, un regreso que genera división de opiniones entre los aficionados, que van más allá del fútbol y cuestionan justamente el hecho de que haya sido culpable. Incluso, Juan Román Riquelme salió al paso de las críticas y defendió a Villa.

“Él para jugar en otro lugar tenía que poner una demanda a Boca, así de simple. Él jamás se presentó a pedir plata. Él ya cumplió su sentencia, ahora está contento, solamente queremos que se prepare bien para que ayude al equipo”, dijo Riquelmen, presidente de la institución, en diálogo con TyCSports.

Villa, de los silbidos a los aplusos en La Bombonera

Al momento de ser anunciado por la voz del estadio como titular, el nombre de Villa recibió una gran cantidad de silbidos. No obstante, tuvo una buena presentación en el juego contra O’Higgins por la ida de la fase 1B de la Sudamericana, que terminó en victoria por 1-0, y fueron cambiados por aplausos al momento de salir sustituido al minuto 90 del encuentro.

Al término del partido, Villa se refirió a su regreso a Boca y las críticas que ha recibido, pidiéndole perdón a la afición “si se sintieron ofendidos”.

“Creo que hice un gran trabajo, un gran esfuerzo, y eso la gente lo vio. Disculpas a la hinchada si se sintió ofendida en algún momento. Yo siempre quise estar aquí, en mi casa, y lo voy a demostrar dentro de la cancha", declaró tras su regreso.

Del mismo modo, el entrenador, Rodolfo Arruabarrena, valoró el partido de Villay confía que se siga adaptando a sus compañeros: “Para Sebastián es su vuelta, por momentos el campo no ayudaba mucho. Aporta el desequilibrio, la velocidad, el uno contra uno, con el tiempo se va a conocer con sus compañeros”, manifestó.

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El oriundo de Bello, Antioquia, quien firmó contrato hasta diciembre de 2030, disputó su partido número 173 con la camiseta de Boca Juniors, en los cuales ha aportado 29 anotaciones y 33 asistencias. Asimismo, ha logrado 7 títulos (2 Ligas de Argentina, 2 Copas de Liga Argentina, , 2 Supercopas y 1 Copa de Argentina]).

Boca Juniors se estrenará en el Torneo Clausura de la Liga Argentina en calidad de visitante el próximo domingo 26 de julio contra Deportivo Riestra desde las 5:30 p.m.