“Johan Mojica es uno de los mejores en su posición”: en España están maravillados con su fichaje / @GetafeCF

Johan Mojica continúa dando de qué hablar en el fútbol español. Luego de hacerse oficial su fichaje con el Getafe, el entrenador José Bordalás dio sorpresivas declaraciones sobre el brillante nivel del vallecaucano en LaLiga.

Mojica, de 33 años, se ha incorporado esta semana procedente del Mallorca, su último equipo en España y qu viene de descender a la segunda división de aquel país. Previamente hizo parte del Rayo Vallecano, Girona, Elche, Osasuna y Villarreal.

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“Tiene mucha experiencia y es de los mejores en su posición. Nos va a aportar y a ayudar mucho. Viene con una ilusión enorme porque ha querido venir desde el principio al Getafe”, dijo Bordalás, en la conferencia de prensa previa al encuentro frente al Alavés, correspondiente al inicio de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

El futbolista nacido en Cali e internacional en 49 ocasiones con Colombia, disputó con la Selección Colombia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en la que el combinado cafetero cayó eliminado ante Suiza en los octavos de final, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario y perder 4-3 en la tanda de penaltis.

Además de LaLiga y la Copa del Rey, el Getafe disputará esta temporada la Conference League (torneo europeo de tercer orden) para la que se clasificó al término de la pasada campaña en el torneo doméstico, en el que fue séptimo, con 51 puntos, a 43 del campeón, el F.C. Barcelona.

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