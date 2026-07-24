Jürgen Klopp, contundente tras ser presentado como DT de Alemania: “Si se portan mal, me voy”

Jürgen Klopp fue presentado como nuevo entrenador de la Selección de Alemania con un contrato hasta la terminación del Mundial 2030. Si bien el ex técnico del Liverpool se mostró entusiasmado con este nuevo reto, en lo que declaró “el punto culminante de su carrera”, aseguró que será vehemente ante críticas injustificadas.

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Klopp quiere que se hable de Alemania

Por su parte, expresó sobre su deseo de que en los próximos años se hable del éxito de su equipo como en la actualidad se destacan los de España, vigente campeona mundial, o Francia, ganadora en 2018 y finalista en 2022.

“Ahora hay gente que dice que debemos hacer las cosas como se han hecho en Francia o como se han hecho en España. La meta debe ser que en unos años se diga que hay que hacer las cosas como en Alemania, que hemos sacado las conclusiones correctas”, indicó el técnico.

Klopp, que asume las riendas de la selección tetracampeona del mundo hasta la conclusión del Mundial 2030, reconoció que las expectativas en Alemania son enormes y que, naturalmente, él quería llegar a lo más alto, pero que para ello se necesita tiempo.

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“El éxito es la relación entre las expectativas y el rendimiento. Y las expectativas en Alemania son enormes. Lo que deberíamos decir es que queremos llegar a un nivel en el que otra vez siempre se nos considere como candidatos”, sostuvo.

El técnico habló de los futbolistas de los que dispone y resaltó que, aunque la actuación del combinado nacional en la cita de Estados Unidos, México y Canadá no ha sido buena, después de su eliminación en dieciseisavos de final ante Paraguay, en Alemania hay mucho talento que puede aprovecharse.

“He revisado los nombres y tengo una visión extremadamente positiva del equipo. Tenemos mucho talento”, aseguró Klopp, quien resaltó la potencia de los futbolistas jóvenes, al recordar los triunfos en 2023 de la selección en el Mundial y el Europeo sub-17.

Klopp, contundente contra las críticas injustificadas

"Nunca he sido un entrenador que simplemente llega, pone a los jugadores a trabajar y se va a casa“, inició diciendo sobre su compromiso y marcando la exigencia que supondrá dirigir a su país.

No obstante, puso una condición para con la prensa e inlcuso con los mismos directivos, a quienes les manifestó que si en algún momento piensan en prescindir de sus servicios, se lo hagan saber y él se irá.

“Si dicen mañana: ‘él es una mierda’, me voy. El día que ya no me quieran, me voy, sin indemnización. Si se portan mal y no dejan en paz a mi familia, me voy. Critíquenme si algo no funciona. Con gusto lo solucionaré. Lo importante es el trabajo”, zanjó.

Jurgen Klopp / Getty Images / Markus Ulmer - GES Sportfoto Ampliar Jurgen Klopp / Getty Images / Markus Ulmer - GES Sportfoto Cerrar

¿Cuándo será el debut de Klopp con la Selección de Alemania?

Klopp tendrá su estreno oficial por la Liga de Naciones ante Países Bajos el 24 de septiembre, luego se enfrentará contra Grecia, Serbia y cerrará nuevamente ante los griegos en los cuatro juegos de la fecha FIFA entre septiembre y octubre de 2026.