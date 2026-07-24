🔴 EN VIVO Llaneros recibe al Deportivo Pereira en la primera fecha de la Liga Colombiana

El cuadro de Villavicencio recibe al conjunto matecaña en un duelo que marcará el inicio de un nuevo semestre.

Este viernes 24 de julio, Llaneros FC recibe al Deportivo Pereira por la primera fecha de la Liga Colombiana en el estadio de Bello Horizonte - Rey Pelé, en la capital del Meta. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar desde el inicio del torneo con el propósito de tomar distancia de la zona de descenso.

Lea también: Liga Colombiana 2026-2: prográmese con fecha y hora de los partidos de la primera jornada

¿Cómo vienen los locales?

Llaneros culminó la temporada 2026-l en la casilla numero 14 con un total de 22 puntos en 19 fechas, registrando 4 victorias, 10 empates y 5 derrotas.

Llaneros afronta este compromiso con la ilusión de seguir creciendo en la Liga. El equipo ha demostrado que, jugando en el Bello Horizonte, puede competir de igual a igual frente a clubes con mayor tradición, apoyándose en un juego intenso, mucho despliegue físico y el respaldo constante de su afición.

Le puede interesar: Liga Colombiana: Equipos exigen un cambio en la distribución de ingresos en los derechos de TV

Borrón y cuenta nueva para el Pereira

El equipo de Arturo Reyes viene de una dificil temporada 2026-l tras finalizar último en la tabla con 10 unidades en 19 partidos, registrando 1 única victoria, 7 empates y 11 derrotas.

El conjunto matecaña busca obtener un mejor resultado en el segundo semestre de este año con el fin de no descender por medio del sistema de promedios utilizado por la DIMAYOR, el cual divide el total de puntos obtenidos entre la cantidad de partidos jugados durante los últimos tres años.

Lea también: ¿Cuándo inicia temporada 2026/27 de las 6 grandes ligas de fútbol europeo? Conozca fechas y partidos

El conjunto llanero intentará aprovechar la localía para seguir consolidándose en la máxima categoría del fútbol colombiano, mientras que Deportivo Pereira buscará demostrar su experiencia y comenzar el campeonato con un resultado positivo fuera de casa. El equipo de Reyes llega a Villavicencio con el objetivo de comenzar el torneo sumando fuera de casa. El cuadro matecaña cuenta con una plantilla acostumbrada a disputar este tipo de partidos y buscará aprovechar esa experiencia para controlar el ritmo del encuentro.

Siga EN VIVO el partido Llaneros vs Pereira