Sin debutar, David Ospina deja de ser jugador del Atlante: Un colombiano llega en su reemplazo

El pasado 20 de julio, David Ospina fue confirmado como nuevo jugador del Atlante de México, luego de su salida de Atlético Nacional. El equipo anunció al arquero como uno de sus fichajes más importantes para su regreso a primera división del fútbol mexicano, luego de 12 años de ausencia.

Ahora, en las últimas horas, el club anunció la salida del recién contratado arquero, que llegó a defender los colores de los ‘Potros de Hierro’. El final del vínculo entre ambas partes se da tan solo 25 días después de haber sido fichado y sin haber sumado minutos en la Liga MX.

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David Ospina deja de ser jugador del Atlante

A través de un comunicado, el Atlante anunció la desvinculación del portero colombiano, asegurando que fue una decisión de mutuo acuerdo y pensando en priorizar el bienestar y la salud del jugador y los objetivos del equipo.

El arquero colombiano estuvo cerca de debutar con el club mexicano; sin embargo, continuó presentando molestias en uno de sus codos, que habría sido la razón de la finalización del contrato, pues el equipo no podría mantener al jugador en la plantilla sin que este disputara minutos.

El club agradeció por la disposición y el profesionalismo del colombiano durante su breve paso por el equipo, que se convertía en el sexto club en su carrera profesional.

Antes de anunciar la salida de Ospina, el club azulgrana presentó oficialmente al arquero colombiano Jordan García, de 21 años, que llega procedente del Club León, también del fútbol mexicano, en condición de préstamo por un año, con opción de compra.



