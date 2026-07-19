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19 jul 2026 Actualizado 22:27

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Deportes | fútbol | Mundial de fútbol

España, campeona del Mundial 2026: venció a Argentina y conquistó su segunda Copa del Mundo

El solitario tanto de Ferrán Torres le dio la victoria a la Roja.

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¡España es la nueva campeona del mundo! Este domingo 19 de julio, el cuadro comandado por Luis de la Fuente derrotó por la mínima diferencia (1-0) a la Selección Argentina en el MetLife Stadium y con ello logró el segundo título mundialista de su historia.

REVIVA ACÁ LA FINAL DEL MUNDIAL ENTRE ESPAÑA Y ARGENTINA

La Roja tuvo que esperar hasta el tiempo extra para gritar campeón, teniendo en cuenta que la única anotación del compromiso llegó al minuto 106 por intermedio de Ferrán Torres. Centro pasado desde sector derecho que Nico Williams pivoteó sobre la línea final y el delantero del Barcelona, sin marca alguna, fusiló al Dibu Martínez.

Triunfo que consagra a un brillante cuadro español, que eliminó en la fase final a potencias como Portugal, Bélgica y la gran favorita Francia. Asimismo tuvo en Unai Simón la valla menos vencida.

Más que merecida segunda consagración para su segunda generación dorada, luego de la histórica que brilló en Sudáfrica 2010 bajo la batuta de Vicente del Bosque.

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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