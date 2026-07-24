Liga Colombiana 2026-2: prográmese con fecha y hora de los partidos de la primera jornada. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images) / Alexandre Schneider

¡Regresa el fútbol profesional colombiano! Después de haberse disputado la Copa del Mundo 2026 entre los meses de junio y julio, vuelve al ruedo el rentado local con partido más que interesantes.

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La primera jornada irá desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de julio, todo esto mientras se lleva a la negociación de los equipos tradicionales del país con Dimayor para el cambio en la distribución de ingresos de los derechos de televisión.

Es preciso recordar que no se podrá llevar a cabo el partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional en el Estadio La Independencia, debido a que la Comisión Local de Fútbol de Tunja prestará el escenario deportivo para otra actividad. Así las cosas, el encuentro se reprogramará.

No solo inicia el camino para definir la estrella de fin de año, sino que además quedarán listas las tablas de descenso y reclasificación. La primera de ellas anuncia los equipos que bajarán a segunda división para la temporada 2027, mientras que la segunda otorgará los cupos para las competencias internacionales del próximo año.

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Programación de la fecha 1 en la Liga Colombiana 2026-2

Viernes 24 de julio

Llaneros vs Deportivo Pereira

Hora: 6:10 de la tarde.

Estadio: Bello Horizonte.

Deportivo Cali vs Jaguares

Hora: 8:15 de la noche.

Estadio: Palmaseca.

Sábado 25 de julio

Independiente Medellín vs Deportivo Pasto

Hora: 4:05 de la tarde.

Estadio: Metropolitano de Itagui.

Millonarios vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:10 de la tarde.

Estadio: El Campín.

Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla

Hora: 8:15 de la noche.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Domingo 26 de julio

Internacional de Bogotá vs América de Cali

Hora: 2 de la tarde.

Estadio: El Campín.

Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:05 de la tarde.

Estadio: Cincuentenario.

Alianza Valledupar vs Fortaleza

Hora: 6:10 de la tarde.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau.

Once Caldas vs Cúcuta Deportivo

Hora: 8:15 de la noche.

Estadio: Palogrande.