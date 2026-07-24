Cortes de luz en Bogotá este viernes 24 de julio: conozca los horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá este viernes 24 de julio | Alcaldía de Bogotá

La capital del país tendrá suspensión del servicio de energía este viernes 24 de julio. La Alcaldía de Bogotá informó que ocho localidades se verán afectadas en diferentes horarios.

La causa de la interrupción del servicio se debe a trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el viernes 24 de julio

Localidad de Chapinero

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m, de la calle 69 a calle 71 entre carrera 0 a carrera 2 en el barrio Las Acacias.

Localidad de Engativá

Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:00 p. m., de la calle 76 a calle 78 entre carrera 118 a carrera 121 en el barrio Engativá El Dorado.

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Localidad de Kennedy

Desde las 7:30 a. m. hasta las 12:30 p. m., de la carrera 67 a carrera 69 entre calle 33 Sur a calle 35 Sur en el barrio Alquería La Fragua Norte.

Localidad de Santa Fe

Desde las 7:45 a. m. hasta las 12:00 m., de la carrera 4 a carrera 6 entre calle 33 a calle 35 en el barrio La Merced.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 1 a carrera 4 entre calle 3 a calle 7 en el barrio Lourdes.

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Localidad de Suba

Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 53 a carrera 55 entre calle 186 a calle 189 en el barrio Mirandela.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 102 a carrera 104 entre calle 132 a calle 134 en el barrio Costa Azul.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 168 a calle 170 entre carrera 89 a carrera 91 en el barrio Tuna Alta.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m., de la carrera 20 a carrera 22 entre calle 38 a calle 40 en el barrio La Soledad.

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Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 105 a calle 107 entre carrera 12 a carrera 14 en el barrio Molinos Norte.

Localidad de Usme

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m., de la calle 55 Sur a calle 57 Sur entre carrera 2 Este a carrera 4 Este en el barrio Danubio.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m., de la carrera 0 a carrera 4 entre calle 54 Sur a calle 58 Sur en el barrio La Fiscala Norte.

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