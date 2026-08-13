Fenalco apoya solicitud que hizo el Concejo de Bogotá al alcalde Galán de retirar reforma tributaria

Bogotá D.C

Desde el gremio de los empresarios, Fenalco Bogotá Cundinamarca respaldó la solicitud que hizo el concejal Samir Bedoya, y apoyada también por otros 10 cabildantes al alcalde Carlos Fernando Galán de retirar de la discusión la reforma tributaria que busca recaudar $1,2 billones de pesos.

Argumentan que la emergencia provocada por el terremoto que afectó a gran parte del occidente del país exige una mayor sensibilidad frente a cualquier iniciativa que implique nuevas cargas tributarias para los ciudadanos.

“La discusión sobre una Reforma Tributaria Distrital debería darse en un contexto de mayor estabilidad y con una evaluación actualizada de la capacidad económica de los hogares y de los sectores productivos”, aseguró Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá.

El Gremio reiteró su disposición para trabajar con la Administración Distrital en la búsqueda de alternativas que fortalezcan las finanzas de la ciudad, promuevan la competitividad y protejan el empleo, pero insistió en que las circunstancias excepcionales que vive el país aconsejan actuar con prudencia y revisar la oportunidad de este debate.