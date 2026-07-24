Habitantes de Soacha denuncia mala calidad del agua: alcalde pide intervención de autoridad

Habitantes de Montevideo II en Villa del Rosario, denuncian que el agua llega turbia y con mal olor. / Foto: Cortesía comunidad.

Cundinamarca

Los habitantes del municipio de Soacha han denunciado irregularidades en el servicio de agua por parte del Acueducto Santa Ana.

Al menos 6.000 usuarios denuncian mala calidad del agua, interrupciones en el servicio, fallas en la estructura tarifaria y afectaciones derivadas de las obras del pozo No. 2.

Desde la Alcaldía de Soacha pidieron la intervención urgente de la Superintendencia de Servicios Públicos y la Procuraduría General de la Nación para proteger el derecho al agua de estas personas.

“Acompañamos las reclamaciones legítimas de los habitantes de la comuna uno frente a las reiteradas interrupciones en la prestación del servicio, las inquietudes sobre la calidad del agua y el impacto que tienen las tarifas, por eso buscaremos encontrar soluciones de fondo”, aseguró el alcalde, Julián Sánchez ‘Perico’.

Estás decisiones fueron tomadas en una nueva mesa de trabajo, donde los habitantes del sector presentaron evidencias sobre sus denuncias. Además, la comunidad manifestó su preocupación por las afectaciones que dichas obras habrían generado sobre algunas vías y viviendas la falta de espacios de diálogo e información de la empresa.

Acompañamiento de la Alcaldía

Como parte de los compromisos adquiridos con la comunidad, la Alcaldía de Soacha anunció que apoyará la realización de un análisis independiente de la calidad del agua, el cual será efectuado por un laboratorio o empresa especializada seleccionada por los propios habitantes del sector, con el fin de brindar garantías de transparencia y confianza sobre los resultados.

De igual manera se acompañará la conformación de una veeduría ciudadana ante la Personería de Soacha para fortalecer el seguimiento al servicio y la defensa de los derechos de los usuarios.

Asimismo, la Secretaría de Infraestructura adelantará las gestiones necesarias con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para coordinar el suministro de agua mediante carrotanques a las familias que eventualmente lo requieran mientras se atienden las situaciones reportadas.