Bogotá envía 30 ingenieros al Chocó para evaluar daños tras el sismo del 10 de agosto

Colombia

Bogotá enviará un equipo de 30 ingenieros y arquitectos al departamento del Chocó para apoyar la evaluación de edificaciones e infraestructura pública y privada afectada por el sismo registrado el pasado 10 de agosto.

La misión está conformada por 11 ingenieros civiles y arquitectos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y 19 profesionales de Camacol Bogotá y Cundinamarca, quienes se sumaron de manera voluntaria a esta iniciativa. Los especialistas viajarán a Quibdó y otros municipios del departamento para apoyar las labores de valoración de daños.

“Hemos recibido la instrucción del señor alcalde mayor Carlos Fernando Galán de enviar un equipo de ingenieros al Chocó. Esta solicitud se la hizo la gobernadora de Chocó (Nubia Carolina Córdoba Curi), el alcalde de Quibdó (Rafael Bolaños) y el alcalde de Istmina (Jaison Mosquera). Así que hemos designado un grupo de ingenieros del Instituto de Desarrollo Urbano, y por supuesto en articulación con Camacol, que también nos van a ayudar con 19 ingenieros. En total son 30 ingenieros que salen el día de hoy para Chocó, y allá se van a articular con el Gobierno Nacional y con IDIGER”, aseguró el director del IDU, Orlando Molano.

¿Qué revisarán los especialistas?

Durante las inspecciones, los profesionales realizarán una evaluación visual detallada de viviendas, edificaciones públicas e infraestructura indispensable para la atención de las comunidades.

Entre los elementos que serán revisados se encuentran:

Paredes y pisos.

Vigas y columnas.

Fachadas.

Elementos constructivos.

Taludes.

Condiciones generales del sistema estructural.

El objetivo es determinar el grado de afectación de las estructuras, identificar posibles condiciones de riesgo y establecer las recomendaciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad de las personas.

“Son especialistas e ingenieros estructurales que van a estar ayudando, y lo que nos corresponde a nosotros desde Bogotá es ponernos la camiseta en esta tragedia que efectivamente nos afecta a todos los colombianos. Bogotá también está con Chocó”, destacó Molano.

Bogotá también habilitó puntos de acopio

Además del apoyo técnico, la Administración distrital habilitó diferentes puntos para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas en Chocó: