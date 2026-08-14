Cundinamarca reduce la pobreza y se mantiene como líder nacional en 2025

Colombia

Cundinamarca se mantiene como el departamento con menor pobreza monetaria de Colombia, de acuerdo con los resultados de 2025 publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La tasa de pobreza monetaria en el departamento se ubicó en 15,1%, mientras que el promedio nacional fue de 28 %. En un solo año, 168.000 cundinamarqueses salieron de la pobreza monetaria y 112.000 de la pobreza extrema.

A la reducción de estos indicadores se suma un aumento en los ingresos de los hogares con menores recursos, principalmente por el comportamiento de los ingresos laborales.

Aumentan los ingresos de los hogares con menores recursos

Según explicó el gobernador de Cundinamarca, Rey, los hogares que registraban los menores ingresos tuvieron un incremento significativo durante 2025.

“Los hogares que menos ganaban aumentaron sus ingresos en un 29% durante 2025, impulsado principalmente por los ingresos laborales. Es decir, la mejora se está dando justamente entre las familias que tienen menos ingresos”.

Este aumento de los ingresos laborales coincide con la reducción de los indicadores de pobreza registrados durante el mismo periodo.

También lidera en menor pobreza multidimensional

El resultado en pobreza monetaria se suma al desempeño de Cundinamarca en pobreza multidimensional, indicador en el que el departamento también registra el nivel más bajo del país.

Mientras la pobreza monetaria mide la situación de los hogares a partir de sus ingresos, la pobreza multidimensional identifica privaciones relacionadas con diferentes condiciones de vida, como educación, trabajo, salud, vivienda y acceso a servicios.

“Estos resultados se suman a otro importante hito: ser también el departamento con menor pobreza multidimensional de Colombia. Son cifras que representan que las familias en Cundinamarca viven mejor y encuentran más oportunidades”, afirmó Rey.