Quince bomberos de Bogotá viajan al Tolima para apoyar control de incendios forestales

Colombia

Un equipo de 15 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se dirige este jueves al departamento del Tolima para apoyar las labores de extinción y control de los incendios forestales que se presentan en distintos puntos de la región.

La comisión está conformada por 13 hombres y 2 mujeres y su desplazamiento se realiza por solicitud de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. La salida del personal fue autorizada por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Equipos y vehículos para la operación

El grupo se moviliza con autonomía para desarrollar las labores en terreno. Para ello, cuenta con alimentación, hidratación, herramientas y equipos especializados destinados a la atención de este tipo de emergencias.

Además del personal operativo, la comisión dispone de:

Un bus para el traslado del equipo.

Un furgón para el transporte de recursos.

Una camioneta para apoyar la movilidad en terreno.

Una cuatrimoto para facilitar el desplazamiento en zonas donde sea requerida.

Estos recursos permitirán reforzar las actividades operativas y facilitar la atención en los lugares donde las autoridades soliciten la presencia del personal.



