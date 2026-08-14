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14 ago 2026 Actualizado 02:18

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Bogotá

Dos incendios forestales de gran magnitud se registran en La Vega, Cundinamarca

Bomberos de Tenjo y Cota se movilizan con carrotanques para apoyar las labores de control.

Cundinamarca

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Marcela Santos

Bogotá
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Colombia

Dos incendios forestales de gran magnitud se presentan en el municipio de La Vega, en dos veredas contiguas al sector conocido como Alto de Minas, según informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Ante la emergencia, los cuerpos de bomberos de Tenjo y Cota se desplazan hacia la zona con carrotanques de agua para apoyar las labores que adelantan los organismos de atención y control.

Seguimiento a la emergencia

A través de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, las autoridades mantienen seguimiento permanente a la situación y a los requerimientos que puedan surgir durante la atención de los incendios.

El gobernador explicó que los apoyos adicionales serán coordinados de acuerdo con la información entregada por el jefe del comando del incidente y con el desarrollo de las operaciones en terreno.

Por ahora, los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en controlar los incendios y evitar que las llamas continúen avanzando. Las autoridades permanecen atentas a la evolución de la situación y a los reportes de los organismos que participan en las labores de extinción.

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