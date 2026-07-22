Cortes de agua en Bogotá: suspensión del servicio 22, 23 y 24 de julio

¡Tome nota! Conozca aquí cuáles serán los sectores que tendrán cortes de agua y sus horarios correspondientes:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que efectuará suspensiones temporales del servicio de agua para asegurar la continuidad y calidad del suministro a la ciudadanía.

Las interrupciones se llevarán a cabo entre el 21 y el 24 de julio, mientras se adelantan labores de mantenimiento y reparación en las redes de distribución. La entidad señaló que estos cortes preventivos buscan evitar inconvenientes mayores ocasionados por posibles fallas en la infraestructura hidráulica.

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Cortes de agua en Bogotá: semana del 22 al 24 de julio

Cortes de agua miércoles 22 de julio de 2026

Localidad de Kennedy

Provivienda, Carvajal, Alcalá, Tejar, Alquería La Fragua y Ospina Pérez. De la carrera 68F a la avenida carrera 72, entre la avenida calle 26 sur (Primera de Mayo) a la calle 39H sur De la Primera de Mayo a la calle 37 sur, entre la carrera 51 a la carrera 68. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

Localidad de Suba

Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa. De la transversal 55 a la carrera 71, entre la calle 93A hasta la calle 116. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

Casa Blanca Suba Urbano. De la carrera 45 a la carrera 107, entre la calle 235 a la calle 142. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

Localidad de San Cristóbal

Quindío, Altamira, La Arboleda. De la carrera 17B este a la transversal 12A este, entre la diagonal 45 sur a la calle 48 sur. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.

Localidad de Bosa

Bosa La Estancia, El Colegio, Jiménez de Quesada, La Amistad Bosa, La Estancia, Naranjos, Nueva Granada, Piamonte, San Pablo II. De la calle 71 sur a la calle 65A sur, entre la carrera 77G a la carrera 81. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

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Cortes de agua: jueves 23 de julio de 2026

Localidad de Usaquén

Las Acacias, Villa Magdala, Las Orquídeas, Toberín y Serrezuela. De la calle 150 a la calle 170, entre la avenida carrera 15 a la avenida carrera 45 (autopista Norte). Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

Localidad de Suba

Villa Elisa, Las Flores, El Poa, Costa Azul, La Chucua, Potrerillo. De la carrera 92 a la carrera 104, entre la calle 132 a la calle 145. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas.

Localidad de Chapinero

Chapinero. De la calle 53 a la calle 60, entre la carrera 13 a la carrera 14. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.

Localidad de Engativá

Cortijo. De la calle 86 a la calle 76, entre la carrera 114 a la carrera 122. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.

Localidad de San Cristóbal

Vitelma, La María. De la avenida calle 11 sur a la calle 1F, entre la carrera 3 a la transversal 11 este. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.

Altamira. De la avenida carrera 13B este a la carrera 11 este, entre la calle 42A sur a la calle 44B sur. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.

Localidad de Kennedy

Giraldilla. De la carrera 78H a la carrera 78, entre la calle 43 sur a la calle 45 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de la Avenida Calle 3). De la diagonal 3 a la calle 40B sur, entre la avenida carrera 80 a la avenida carrera 86 De la avenida calle 3 a la diagonal 2, entre la carrera 79A a la avenida carrera 80. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Nueva Marsella. De la avenida calle 6 a la calle 3, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas.

Localidad de Los Mártires

Santa Isabel, La Fragüita, La Fragua, Santander. De la avenida calle 2A hasta la calle 12A sur, entre la carrera 24D a la carrera 30. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas.