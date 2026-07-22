Cortes de agua en Bogotá: suspensión del servicio 22, 23 y 24 de julio
Conozca aquí los horarios de suspensión de suministro de agua en Bogotá:
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que efectuará suspensiones temporales del servicio de agua para asegurar la continuidad y calidad del suministro a la ciudadanía.
Las interrupciones se llevarán a cabo entre el 21 y el 24 de julio, mientras se adelantan labores de mantenimiento y reparación en las redes de distribución. La entidad señaló que estos cortes preventivos buscan evitar inconvenientes mayores ocasionados por posibles fallas en la infraestructura hidráulica.
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Cortes de agua en Bogotá: semana del 22 al 24 de julio
Cortes de agua miércoles 22 de julio de 2026
- Localidad de Kennedy
Provivienda, Carvajal, Alcalá, Tejar, Alquería La Fragua y Ospina Pérez. De la carrera 68F a la avenida carrera 72, entre la avenida calle 26 sur (Primera de Mayo) a la calle 39H sur De la Primera de Mayo a la calle 37 sur, entre la carrera 51 a la carrera 68. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
- Localidad de Suba
Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa. De la transversal 55 a la carrera 71, entre la calle 93A hasta la calle 116. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
Casa Blanca Suba Urbano. De la carrera 45 a la carrera 107, entre la calle 235 a la calle 142. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
- Localidad de San Cristóbal
Quindío, Altamira, La Arboleda. De la carrera 17B este a la transversal 12A este, entre la diagonal 45 sur a la calle 48 sur. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.
- Localidad de Bosa
Bosa La Estancia, El Colegio, Jiménez de Quesada, La Amistad Bosa, La Estancia, Naranjos, Nueva Granada, Piamonte, San Pablo II. De la calle 71 sur a la calle 65A sur, entre la carrera 77G a la carrera 81. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
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Cortes de agua: jueves 23 de julio de 2026
- Localidad de Usaquén
Las Acacias, Villa Magdala, Las Orquídeas, Toberín y Serrezuela. De la calle 150 a la calle 170, entre la avenida carrera 15 a la avenida carrera 45 (autopista Norte). Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
- Localidad de Suba
Villa Elisa, Las Flores, El Poa, Costa Azul, La Chucua, Potrerillo. De la carrera 92 a la carrera 104, entre la calle 132 a la calle 145. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas.
- Localidad de Chapinero
Chapinero. De la calle 53 a la calle 60, entre la carrera 13 a la carrera 14. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.
- Localidad de Engativá
Cortijo. De la calle 86 a la calle 76, entre la carrera 114 a la carrera 122. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.
- Localidad de San Cristóbal
Vitelma, La María. De la avenida calle 11 sur a la calle 1F, entre la carrera 3 a la transversal 11 este. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.
Altamira. De la avenida carrera 13B este a la carrera 11 este, entre la calle 42A sur a la calle 44B sur. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.
- Localidad de Kennedy
Giraldilla. De la carrera 78H a la carrera 78, entre la calle 43 sur a la calle 45 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de la Avenida Calle 3). De la diagonal 3 a la calle 40B sur, entre la avenida carrera 80 a la avenida carrera 86 De la avenida calle 3 a la diagonal 2, entre la carrera 79A a la avenida carrera 80. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.
Hipotecho, Hipotecho Occidental, Nueva Marsella. De la avenida calle 6 a la calle 3, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas.
- Localidad de Los Mártires
Santa Isabel, La Fragüita, La Fragua, Santander. De la avenida calle 2A hasta la calle 12A sur, entre la carrera 24D a la carrera 30. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...